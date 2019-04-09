Turkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyor

Enver ALAS/ İSTANBUL, ( DHA) TÜRK Hava Yolları(THY)'nin hava kargo markası Turkish Cargo, şubat ayında küresel hava kargo pazarında yaşanan daralmaya rağmen taşınan kargo tonajını yüzde 9,6 oranında artırdı. Böylelikle WACD (World Air Cargo Data) listesinde 7'nci sıraya yükselen Turkish Cargo, dünyanın en iyi 5 hava kargo markası olma hedefine bir adım daha yaklaştı.

THY Basın Müşavirliği, hava kargo taşımacılığına ilişkin son verileri yaptığı yazılı açıklama ile paylaştı. Buna göre, Turkish Cargo, hava kargo pazarının yüzde 5,8 oranında daralma gösterdiği ve IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) raporlarına göre talebin yüzde 5,7 oranında düştüğü ocak ve şubat ayı verilerine göre; yüzde 9,6 tonaj artışı sağlayarak, WACD listesinde 7'nci sıraya yükseldi.

Bu artışla Turkish Cargo, yılın ilk iki ayında satılan tonaj bazındaki pazar payını, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla 0,6 puan artırarak yüzde 4,3'e; kümüle pazar payını ise 0,4 puanlık artışla yüzde 4.1'e yükseltti.

İLKER AYCI: 12'NCİ SIRADAN 7'NCİLİĞE YÜKSELDİK.