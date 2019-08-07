TurkishBank UK: Açık bankacılığa geçen ilk Türk bankasıyız

İstanbul, 7 Ağustos (DHA) - TurkishBank Grubu bünyesindeki TurkishBank UK, İngiltere’de Açık Bankacılık Platformu’na geçiş için işbirliği anlaşması imzalayarak, bu kapsamda hizmet veren ilk Türk bankası olduğunu açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Birleşik Krallık olmak üzere üç ülkede bankacılık faaliyetleri gösteren TurkishBank Grubu bünyesindeki TurkishBank UK (TurkishBank İngiltere), finansal teknolojiler ve yazılım şirketi Token ile Birleşik Krallık’ta “PSD2 Açık Bankacılık” düzenlemelerine uyum için çalışmaya başladı.

Bu işbirliğiyle Token’in API Platformu’nu (Uygulama Programlama Arayüzü) kullanacak olan Turkisbank UK, bireysel ve ticari müşterilerine, kendi tekil ekranlarından çoklu bankacılık servislerine ve çoklu banka hesaplarına erişim olanağı verecek.

Açıklamada, söz konusu platformun ayrıca, fintech’ler ve TurkishBank UK arasındaki işbirliği fırsatlarını artırırken aynı zamanda TurkishBank UK müşterilerine kripto bazlı güvenlik ve kimlik tanımlama standartları sunacağı belirtildi.

“Türkiye için de hazırlık”

TurkishBank UK CEO’su Steven Bennett, Token API Platformu ile müşteriler için Açık Bankacılık uygulamalarında esnekliğin ve güvenliğin en üst düzeyde olacağını söyledi. Yeni dijital servislere uyumun kolaylaşacağını belirten Bennett, “Ayrıca bu tecrübe Türkiye’de açık bankacılık düzenlemeleri belirlendikçe, TurkishBank Türkiye ve TurkishBank Group için de büyüme fırsatı yaratacak” dedi.

Token şirketinin kurucularından Marten Nelson da bankalara Açık Bankacılık Platformu’nun iş ortakları için fırsatlar sunduğunu belirtti ve TurkishBank UK ile olan iş ortaklıklarının ekosistemdeki bankalar, iş yerleri ve müşteriler için API Platformu’nun değerini yansıttığını vurguladı.

