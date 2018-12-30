FİNANS

"Türkiye 100" başvuruları başladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.12.2018 12:46 | Son Güncelleme

TOBB tarafından TEPAV'ın desteğiyle gerçekleştirilen ve en hızlı büyüyen firmaların belirlendiği "Türkiye 100" yarışmasının beşincisi için başvurular başladı

"Türkiye 100" yarışması kapsamında en hızlı büyüyen firmalar belirlenecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) desteğiyle gerçekleştirilen "Türkiye 100" yarışmasının beşincisi için başvurular başladı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmada ilk 100’e giren firmalara küresel ortaklıkların kapısı açılırken uluslararası platformda tanıtım imkanı sağlanacak. Yarışmaya başvurular 31 Ocak 2019'a kadar devam edecek.

Şirketleri yarışmaya başvurmaya çağıran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Anadolu’nun her tarafında doğru fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 yarışması ile bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getiriyoruz. Başarılı girişimcilerimizin sadece Türkiye’de değil dünyada da önünü açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, küresel piyasada görünürlüklerini artırma ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin zenginleşmesinin yolunun, daha fazla girişimci çıkartmasından geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yarışmanın da bu amaç doğrultusunda teşvik edici olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Başarılı insanların vitrine çıkmasına ve gençlerimize rol model olmasına ihtiyacımız var. Yeni neslin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görmesini istiyoruz. Bunun için de gençlere doğru rol modelleri göstermeliyiz. Türkiye 100 listesinde yer alacak girişimciler gençlerimize rol model olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

2007'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu, 2009'da da TOBB Genç Girişimciler Kurulunu kurduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu kurulların kısa zamanda 81 ilde Türkiye’nin en büyük girişimcilik ağını oluşturduğunu anlattı. Girişimciliği Türkiye’nin gündeminde tutmaya devam ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, 2019'da Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde girişimcilik faaliyetlerini artıracaklarını ifade etti.

Tüm girişimcilere çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Şirketiniz 2015-2017 döneminde hızlı büyüdüyse, yüzünüzü dünyaya dönmek, yeni pazarlara açılmak istiyorsanız; gelin Türkiye 100’e başvurun. Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz ve şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızını dikkate alacağımız Türkiye 100 yarışması ile başarılı şirketlere ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlük kazandırmayı ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Yarışma ile ayrıca Türkiye 100 şirketlerinin başarı öykülerinin genç nesillere ilham kaynağı olmasını ve onları girişimci olmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!
Mersin'de limon dalında kaldıMersin'de limon dalında kaldı
BUTGEM, Özbekistan'a model olacakBUTGEM, Özbekistan'a model olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEPAV TOBB TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye 100

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Yeni yıl için altın uyarısı! 2019'da beklenti ne, rekor gelecek mi?

Yeni yıl için altın uyarısı! 2019'da beklenti ne, rekor gelecek mi?

Ünlü köfteci hayatını kaybetti!

Ünlü köfteci hayatını kaybetti!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de limon dalında kaldı

Mersin'de limon dalında kaldı

BUTGEM, Özbekistan'a model olacak

BUTGEM, Özbekistan'a model olacak

Avrupa’nın teknoloji üreticileri ve perakendecileri Cenevre’de buluşacak

Avrupa’nın teknoloji üreticileri ve perakendecileri Cenevre’de buluşacak

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.