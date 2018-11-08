Ekim ayı ithalatının ise yüzde 23,5 azalarak, 16,26 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Koyunseven, böylece ekimde ayında dış ticaret açığının yüzde 92,8 azalarak 529 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Koyunseven, ekimde yüzde 13,1 artışla ihracat rakamının 15,7 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Kurun da etkisi ile tüm zamanların en yüksek aylık hasılatını elde ederek, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Toplam ihracatımızın yarısını Avrupa Birliği'ne yaptık." ifadelerini kullandı.

Gerçek büyüme ve zenginleşmenin ihracat sayesinde mümkün olduğunu kaydeden Koyunseven, son gelen ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında, hedef doğrultusunda yüründüğünün görüldüğünü aktardı.

Koyunseven, şu bilgileri paylaştı:

"Ancak en önemlisi, bakanlığımız tarafından belirlenen 'Ticarette Yeni Yol Haritası' ile potansiyel pazarlara yaptığımız ihracatta önemli artışların gerçekleşmesidir. Küresel ticaret savaşı yüzünden, bütün dünyanın tetikte beklediği bir dönemde Türkiye, 223 farklı ülkeye ihracat yapmayı başardı. Ekimde ihracatımız, Afrika kıtasında yüzde 25, Meksika'da yüzde 14,8, Hindistan'da yüzde 16,7 ve Latin Amerika ülkelerinde yüzde 41,6 artmıştır. Yani bir yandan mevcut pazarlarımızda ihracatı artırırken, diğer yandan da alternatif pazarlara yönelerek, özellikle ikili ilişkilerde yaşanabilecek olası krizlere karşı kendimizi sağlama aldık.

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- Türkiye'de iş yapmak kolaylaşıyor

İSTİB Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven, ihracat konusunda yaşanan bu başarının tesadüf olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 60. sırada yer alırken, bunu yeterli bulmadık ve çalışmalara başladık. TOBB'un da içinde bulunduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında, şirket kuruluşu, inşaat izinleri, dış ticaret, icra ve iflas kanunu gibi birçok alanda değişikliklere yer veren reform paketinin hazırlanmasına destek olduk. Bu reformların etkisi ile Türkiye, iş yapma kolaylığı sıralamasında 17 basamak yükselerek 43. sıraya çıktı."

Koyunseven, 2018'de en çok reform yapan ilk 10 ülke arasına girdiklerini kaydederek, bu listede Avrupa'dan yer alan tek ülke olduklarını bildirdi.

İlhan Koyunseven, gelecek dönemde bu listede yükselmeye ve yabancı yatırımcılar için daha da cazip bir pazar olmaya devam edeceklerine inandıklarını vurguladı.

