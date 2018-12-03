FİNANS

Türkiye 3 ayda 90 bin ton fındık ihraç etti

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 15:40 | Son Güncelleme

Türkiye 3 ayda 90 bin ton fındık ihraç etti

Fındık ihracatından 2018-2019 sezonunun 3 aylık döneminde 493 milyon 313 bin 893 dolar gelir elde edildi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül-30 Kasım döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 542 dolardan işlem gördü.

İhracat döneminin ilk üç ayında 90 bin 333 ton fındık ihracatı karşılığında 493 milyon 313 bin 893 dolar gelir sağlandı.

Öte yandan, geçen sezonun aynı döneminde 99 bin 657 ton fındık ihracatına karşılık 642 milyon 232 bin 201 dolar elde edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
fındık ihracat Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği

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