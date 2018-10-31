FİNANS

Türkiye, 38 firmayla Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacak

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

Türkiye standında yapılacak tanıtım çalışmaları ile Türk firmalarının Çin pazarında sürdürülebilir şekilde yer edinerek yeni iş birliklerine imza atması hedefleniyor - İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: - "İhracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Çin, 2017 yılında 14'üncü sıradayken, bu yıl 10'uncu sırada yer alıyor. Bu fuarın ihracatımızın artmasına katkı sağlayacağını umuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye, 5-10 Kasım'da Çin'de gerçekleşecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacak.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, İKMİB milli katılım organizasyonu ile 5-10 Kasım'da Şanghay’da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na giyim, aksesuar & tüketici ürünleri, yiyecek ve tarımsal ürünler, tüketici elektroniği & elektronik aletler, otomobil, üst düzey akıllı ekipmanlar ve hizmetler sektöründe Türkiye’nin önde gelen markalarından THY, Vestel, Aksa Jeneratör ve Arzum gibi 38 global firma katılacak.

Fuarda, toplam 715 metrekare stant alanı ile 6 ayrı holde yer alınacak milli katılımın yanı sıra 136 metrekare büyüklüğündeki Türkiye standında yapılacak tanıtım çalışmaları ile Türk firmalarının Çin pazarında sürdürülebilir şekilde yer edinerek yeni iş birliklerine imza atması hedefleniyor.

Fuar, Çin pazarına girmek isteyen Türk firmaları için büyük fırsat taşıyor. Fuara katılan firmalar, 2018 sonrasında Çin’de yapılacak fuarlarda öncelik hakkı elde edecek. Konstrüksiyon, nakliye ve tanıtım gibi tüm işlemler İKMİB tarafından milli katılım organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek. 150 bin müşteri ve alıcının fuara katılımı bekleniyor.

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- "Yüksek kaliteli Türk ürünleri tanıtılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB olarak üye firmaların ihracatının artmasına büyük katkı sağlayan pek çok nitelikli organizasyona imza attıklarını, milli katılım organizasyonlarının da ihracatçılar ve ülke ticareti açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çin'in yeni ithalat stratejisi doğrultusunda fuarın bu yıl ilk kez gerçekleştirildiğini kaydeden Pelister, fuarın, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin büyümesine destek olacağına inandıklarını bildirdi.

Pelister, Çin'in, Türkiye'nin Uzak Doğu'daki en büyük ticari ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Çin, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasının yanı sıra aynı zamanda dünyanın ikinci büyük ithalatçısı ve tüketicisi konumunda, önümüzdeki 5 yıl içinde 10 trilyon dolar değerinde ürün ve hizmet ithal etmeyi planlıyor ve bu sayede uluslararası şirketlere, Çin piyasasına girmek için tarihi bir fırsat sunuyor. Çinli iş ortaklarımız, milli katılımla ilk kez yer alacağımız bu fuarda, yüksek kaliteye sahip Türk ürünlerini yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Gıda, kimya, kişisel tüketim ürünleri gibi birçok sektörden 38 global firmamız bu fırsatları değerlendirebilmek için fuarda yerini alacak." ifadelerini kullandı.

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- "İkili ticaretimizin artacağına inanıyoruz"

Adil Pelister, Türkiye'nin Çin'e ihracatının yaklaşık 3 milyar dolar, dış ticaret hacminin ise 26 milyar dolar olduğunu aktararak, kimya sanayisi özelinde 2017 yılında 357 milyon dolar olan Türkiye kimya sektörü ihracatının, bu yılın 9 ayında 357 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Pelister, "Aslında bu rakamlar bize, potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu çok net şekilde gösteriyor. İhracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Çin, 2017 yılında 14'üncü sıradayken, bu yıl 10'uncu sırada yer alıyor. Bu fuarın ihracatımızın artmasına katkı sağlayacağını umuyor, ikili ticaretimizin artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Uluslararası İthalat Fuarı İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister

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