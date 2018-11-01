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Türkiye, 98 ülkeye turşu ihraç ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:32 | Son Güncelleme

TÜRK ihracatçıları, 151 milyon dolarlık turşu ihracatı için 98 ülkenin ithalatçılarıyla anlaşma imzaladı.

Türkiye, 98 ülkeye turşu ihraç ediyor

İZMİR, (DHA)- TÜRK ihracatçıları, 151 milyon dolarlık turşu ihracatı için 98 ülkenin ithalatçılarıyla anlaşma imzaladı. Ege Bölgesi'nden yapılan 121 milyon dolarlık turşu ihracatında kornişon salatalık turşusu ihracatı 40 milyon 418 bin dolarlık tutarla zirvede yer aldı.
Bağışıklık sistemini destekleyen, birçok vitamin ve mineralleri bünyesinde barındıran turşu çeşitleri ihracatta da önemli bir döviz kaynağı haline geldi. Türkiye, 2018 yılının ocak- eylül döneminde 98 ülkeye 151 milyon dolarlık turşu ihraç etti.
9 AYDA 121 MİLYON DOLAR EGE'DEN İHRACAT YAPILDI
Türkiye’nin turşu ihracatının yüzde 81’ini ise Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılının 9 aylık döneminde Türkiye’nin turşu ihracatının 151 milyon dolara, Ege Bölgesi’nden yapılan turşu ihracatının ise 121 milyon doları aştığını kaydetti. Uçak, 2018 yılı sonu hedeflerinin Türkiye geneli 200 milyon dolar dövizi ülkeye kazandırmak olduğunu dile getirdi. Ege Bölgesi’ndeki ürün çeşitliliğinin bölgede meyve sebze mamulleri ihracatı yapan firmalara büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Uçak, "Türkiye, 2018 yılının ocak- eylül döneminde 1 milyar 145 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç etmişken, bu ihracatın 433 milyon dolarlık dilimini Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerimiz yaptı. Meyve sebze mamulleri ihracatımızda yüzde 38’lik payla lider konumdayız. Turşu ihracatında ise bu oran yüzde 81 ile zirveye çıkıyor" diye konuştu.
KORNİŞON TURŞU İHRACATINDA LİDER KONUMDA
Ege Bölgesi’nden yapılan 121 milyon dolarlık turşu ihracatında kornişon salatalık turşusu ihracatı 40 milyon 418 bin dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Kornişon turşu ihracatını, acı biber turşusu 36 milyon 242 bin dolar ile takip etti. Tatlı biberlerden yapılan turşu ihracatı ise 27 milyon 892 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Pancar turşusu, mantar turşusu, mango turşusu, soğan turşusu, lahana turşusu ve diğer sebze turşuları ise 16.5 milyon dolarlık ihraç edildi. Türkiye, 2018 yılında 98 ülkeye turşu ihraç ederken ilk sırada 35 milyon dolarlık turşu ihracatı ile Almanya yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri 22,6 milyon dolarlık Türk turşusu tercih ederken, Hollanda’ya yapılan turşu ihracatı 21,7 milyon dolar oldu. Bu ülkeleri sırasıyla İngiltere, İsviçre, Avustralya, İtalya, Yunanistan, Romanya ve İsveç takip etti.

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Türkiye, 98 ülkeye turşu ihraç ediyorTürkiye, 98 ülkeye turşu ihraç ediyorTürkiye, 98 ülkeye turşu ihraç ediyorTürkiye, 98 ülkeye turşu ihraç ediyor

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