FİNANS

"Türkiye, AB için önemli bir ticari ortak"

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Türkiye, AB için önemli bir ticari ortak ve ihracatının yüzde 50'den fazlası Avrupa'ya gerçekleştiriliyor" - "Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'den fazlası Avrupa'ya gerçekleştiriliyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Berger, Türkiye'nin, AB'nin çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu, AB'nin de aynı şekilde Türkiye açısından kayda değer bir önem taşıdığını belirtti.

İstanbul'da geçen hafta üst düzey bir ekonomik toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Berger şunları söyledi:

"Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'den fazlası Avrupa'ya gerçekleştiriliyor. Yüzde 67'den fazla doğrudan yatırım Avrupa'dan Türkiye'ye geliyor. Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve bu da çok önemli. Avrupa pazarı küresel pazara açılan kapı konumunda. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki arkadaşlık ise devam edecek. AB, Türkiye'yi sığınmacılar konusunda yaptıklarına karşı takdir ediyor.Türkiye Suriyelileri misafir ediyor. Onlara okul, klinik gibi pek çok hizmet sunuyor. 2016 yılında sığınmacılara ve ev sahipliği yapanlara biz de finansal destekte bulunduk."

- Ankara Anlaşması ile ilişkiler arttı

Ankara Anlaşması'nın 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmasıyla Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde artış oldu.

1995 yılında AB-Türkiye Gümrük Birliği uygulanmaya başladı ve 1999'da Türkiye, Avrupa Birliği'ne katılım için aday ülke oldu ve 2005 yılında katılım müzakereleri başladı.

Türkiye'nin ekonomisi, Avrupa Birliği ile büyük ölçüde entegrasyon sürecine girdi. Gümrük vergilerinin yanı sıra sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerine uygulanan diğer kısıtlamaların kaldırılmasının ötesine geçen bu entegrasyon sürecinin kolaylaştırılmasında AB-Türkiye Gümrük Birliği ve katılım müzakereleri önemli bir rol oynadı.

Gümrük Birliği,Türkiye'nin müktesebata ait teknik unsurlara uyum sağlamasını desteklerken Türk firmalarının Avrupa üretim ağlarına dikey entegrasyonunu teşvik edildi ve aynı zamanda Türkiye gümrük idaresinin modernleştirilmesine destek verildi.

Halihazırda devam etmekte olan katılım müzakereleri ise Türkiye'nin ekonomik reformları takip etmesine imkan tanıyan bir çerçeve sundu.

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Avrupa Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chris türkiye

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