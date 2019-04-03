Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri tanıtımı

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “Türkiye, vize serbestisinde 72 kriterden 66’sını yerine getirdi. 4-4,5 yıllık seçimsiz bir dönem var. Vize serbestisinde kalan 6 kriteri de yerine getirerek Türk halkının ve iş insanlarının önünü açmak istiyoruz.” dedi.

Kaymakcı, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AB ile değişik alanlarda iş birliği yaptıklarını, bunlardan birinin de mali iş birliği olduğunu belirtti.

Projenin uzunca süredir devam ettiğini, başarılı olduğu için bugün üçüncü halkasının yapıldığını ifade eden Kaymakcı, “Ticaret ve ekonomi anlamında AB üyesiyiz. 1996’dan beri Gümrük Birliği’nin parçasıyız.” dedi.

Kaymakcı, Türkiye’nin, vize serbestisinde 72 kriterden 66’sını yerine getirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“4-4,5 yıllık seçimsiz bir dönem var ve vize serbestisinde kalan 6 kriteri de yerine getirerek Türk halkının ve iş insanlarının önünü açmak istiyoruz. Onların istedikleri zaman Schengen ülkelerine seyahat edebilmelerini istiyoruz. Bunun sadece ticari olarak görülmemesi gerekiyor. Vize serbestisi demek; hizmetlerin artması, uçakların, otellerin olması ve turizm demek... Bu Gümrük Birliği güncellemesinde olduğu gibi kazan-kazan süreci.”