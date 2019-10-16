FİNANS

Türkiye-AB KİK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı ziyareti

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamada, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı'nı oluşturan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, TOBB ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcilerinin Erdoğan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı'nın 11 Ekim'de Ankara'da basın toplantısı düzenlediği anımsatılarak, bugün de ülke genelindeki teşkilatlarının, bu açıklamayı ülke sathında yeniden duyurduğu belirtildi.

Uluslararası kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Türkiye'ye karşı algı operasyonlarına set çekmek için harekete geçildiği vurgulanan açıklamada, "Her birimiz, yurt dışındaki muadilimiz kurumlar ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladık. Birlikte dünya kamuoyuna seslendik, bu harekat, meşrudur ve evrensel hukuka uygundur. Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. " ifadesine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyi terörle mücadele kararlarıyla BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığı, harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiği bildirildi.

Açıklamada, harekatta sivillerin ve masumların korunmasına dikkat edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Türkiye, tüm operasyonlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermekte. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, beraber ses verme günü. Birilerinin tehditleri ve yaptırımları, bizi doğru bildiğimiz yoldan, mazlumların hak ve hukukunu korumaktan alıkoyamaz. Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplum, beraber bunlara en güzel cevabı verecek. Dualarımızla ve bütün gönlümüzle, devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tam. Şehit verdiğimiz askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Cenabıhak, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyorTrump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor
İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destekİstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

50 il merakla bekliyor! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 il merakla bekliyor! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

TÜİK - İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

TÜİK - İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

UEFA Süper Kupa finali Sabiha Gökçen'de iş jeti yolcu sayısını artırdı

UEFA Süper Kupa finali Sabiha Gökçen'de iş jeti yolcu sayısını artırdı

TÜİK - Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi (2)

TÜİK - Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.