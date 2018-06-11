FİNANS

Türkiye, AB ve OECD'ye büyümede fark attı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde kaydettiği büyüme performansıyla AB ve OECD ülkelerinin tamamını geride bıraktı - AB'nin bu dönemdeki büyüme ortalaması yüzde 2,4, OECD'nin yüzde 2,6 olarak gerçekleşirken, Türkiye bu oranların 3 katı büyüme başarısı yakaladı

AYŞENUR SAĞLAM/DİLARA ZENGİN - Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde yakaladığı büyüme oranıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamını geride bırakırken, OECD'de de zirveyi bırakmadı. AB üyesi 28 ülkenin bu dönemdeki büyüme ortalaması yüzde 2,4, OECD ülkelerinin yüzde 2,6 olarak gerçekleşirken, Türkiye yüzde 7,4 ile bu rakamları 3'e katladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, geçen yılı yüzde 7,4'lük güçlü büyüme performansıyla tamamlayan Türkiye, bu ivmeyi ilk çeyrekte de sürdürdü.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, söz konusu oranla OECD ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Aynı dönemde Avro Bölgesi'nde büyüme yüzde 2,5, AB'de yüzde 2,4 olarak gerçekleşirken, Türkiye'nin büyüme performansı söz konusu oranların 3 katına ulaştı.

Avrupa'da yılın ilk çeyreğinde en fazla büyüme kaydeden ülke Letonya oldu. Letonya söz konusu dönemde yüzde 5,1 büyüme başarısı yakaladı. Bu ülkeyi yüzde 5 ile Polonya ve Slovenya, yüzde 4,7 ile Macaristan izledi. Öte yandan, Danimarka ekonomisindeki yüzde 0,5'lik daralma dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Hollanda yüzde 3, Almanya yüzde 2,3, Fransa yüzde 2,2, İngiltere ise yüzde 1,2 büyüdü.

- Türkiye, OECD'de de lider

Türkiye ekonomisi ocak-mart döneminde büyüme başarısıyla 35 üye ülkeden oluşan OECD bölgesinde de lider konuma yükseldi. Söz konusu dönemde, OECD'nin ortalama büyümesi yüzde 2,6 olurken, dünyanın en güçlü ekonomisi ABD yüzde 2,8 büyüme gösterdi.

TÜİK ve Eurostat verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde AB ve Türkiye'nin büyüme oranları şöyle:

Ülkeler 2018 ilk çeyrek büyümesi (yüzde)Türkiye7,4Letonya5,1Polonya5Slovenya 5Macaristan4,7Çekya4,4Malta4,2Romanya4,2Estonya3,8Güney Kıbrıs Rum Yönetimi3,8Bulgaristan3,6Litvanya3,6Slovakya 3,6Avusturya3,4İsveç3,3İspanya3Hollanda3Finlandiya3Avro Bölgesi 2,5AB 282,4Almanya2,3Yunanistan 2,3Fransa2,2Portekiz 2,1Belçika1,5Hırvatistan 1,5İtalya1,4İngiltere1,2Danimarka-0,5

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Anahtar Kelimeler:
AB büyüme OECD TÜİK

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