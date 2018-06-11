Türkiye, AB ve OECD'ye büyümede fark attı

AYŞENUR SAĞLAM/DİLARA ZENGİN - Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde yakaladığı büyüme oranıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamını geride bırakırken, OECD'de de zirveyi bırakmadı. AB üyesi 28 ülkenin bu dönemdeki büyüme ortalaması yüzde 2,4, OECD ülkelerinin yüzde 2,6 olarak gerçekleşirken, Türkiye yüzde 7,4 ile bu rakamları 3'e katladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, geçen yılı yüzde 7,4'lük güçlü büyüme performansıyla tamamlayan Türkiye, bu ivmeyi ilk çeyrekte de sürdürdü.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, söz konusu oranla OECD ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Aynı dönemde Avro Bölgesi'nde büyüme yüzde 2,5, AB'de yüzde 2,4 olarak gerçekleşirken, Türkiye'nin büyüme performansı söz konusu oranların 3 katına ulaştı.

Avrupa'da yılın ilk çeyreğinde en fazla büyüme kaydeden ülke Letonya oldu. Letonya söz konusu dönemde yüzde 5,1 büyüme başarısı yakaladı. Bu ülkeyi yüzde 5 ile Polonya ve Slovenya, yüzde 4,7 ile Macaristan izledi. Öte yandan, Danimarka ekonomisindeki yüzde 0,5'lik daralma dikkati çekti.