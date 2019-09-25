"Türkiye, ABD firmaları için yatırım ve üretim üssü olabilir"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD ile ticareti 100 milyar doların üzerine çıkarma hedefini benimsediklerini belirterek, "Türkiye, ABD firmaları için çok önemli bir yatırım ve üretim üssü olabilir. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlere açılmak için ABD kaynaklı yatırımları Türkiye'ye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk ürünlerinin ABD pazarında çok daha fazla yer alması gerektiğini kaydederek, ticareti 100 milyar dolara çıkarmanın en önemli yolların başında yatırımları artırmanın geldiğini bildirdi.

Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği'ne girdikten ve özellikle 1999 yılında aday ülke olarak ilan edildikten sonra, hızla artan AB kaynaklı yatırımların, AB pazarına girişte en etkili araçlardan biri olduğunu hatırlatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"ABD ile ticareti 100 milyar dolara ve üzerine çıkarma hedefini benimsiyor ve buna yönelik adımları destekliyoruz. Bu süreçte en önemli unsurlardan birinin yatırımları artırmak olduğunu vurgulamak istiyorum. Türkiye, ABD firmaları için çok önemli bir yatırım ve üretim üssü olabilir. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlere açılmak için ABD kaynaklı yatırımları Türkiye'ye davet ediyoruz. Benzer şekilde Türkiye'den de ABD'ye yatırımların yönelmesi, ABD pazarına erişimi artıracak ve ticareti olumlu etkileyecektir."