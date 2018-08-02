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"Türkiye-ABD ilişkilerinde yeniden diplomasi dili hakim olmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

DEİK Başkanı Nail Olpak: - "Türkiye-ABD ilişkilerinde yeniden diplomasi dili hakim olmalı. Uzun yıllardır dostumuz ve NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin, Rahip Brunson davası karşısındaki yaptırım kararını kınıyoruz" - "Bu dayatmacı anlayışın, uluslararası hukuk normları ve yapılan anlaşmaları gölgeleyerek adalet ve saygınlık ilkelerini derinden sarstığını görüyoruz" - "ABD'nin bu kabul edilemez tutumunu bir an önce sonlandırarak, ilişkilerin normalleşmesini umuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeniden diplomasi dilinin hakim olması gerektiğini belirterek, "Uzun yıllardır dostumuz ve NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin, Rahip Brunson davası karşısındaki yaptırım kararını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Olpak, ABD'nin, Türkiye'nin iki bakanına yönelik yaptırım kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeniden diplomasi dilinin hakim olması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin uzun yıllardır Türkiye'nin dostu ve NATO'da müttefiki olduğunu aktaran Olpak, bu ülkenin Rahip Brunson davası karşısındaki yaptırım kararını kınadıklarını bildirdi.

Olpak, "Bu dayatmacı anlayışın, uluslararası hukuk normları ve yapılan anlaşmaları gölgeleyerek adalet ve saygınlık ilkelerini derinden sarstığını görüyoruz. Hukuki altyapısı olmayan ve tamamen rasyonellikten uzak bu karar neticesinde psikolojik sınırların aşılmış olması, tamiri zor yıkımlara neden olacaktır. ABD'nin bu kabul edilemez tutumunu bir an önce sonlandırarak, ilişkilerin normalleşmesini umuyoruz. Aksi takdirde siyaset, ekonomi ve askeri alandaki iş birliklerimizin zarar görmesinden endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Brunson davası hakkında bağımsız Türk yargısının hukuksal temellere dayanarak aldığı bir karar neticesinde, bakanlar nezdinde böyle bir yaptırım uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Olpak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile ABD asırlara dayanan ilişkileri çerçevesinde her zaman dost ve müttefik ülkeler olarak, diplomasiyi ön planda tutan devlet kültürlerine sahiptirler. Ancak son ABD hükümetiyle birlikte üzülerek görüyoruz ki diplomasinin gereklerinden uzaklaşılan, inişli çıkışlı seyir izleyen ilişkilerimiz gitgide daha istikrarsız bir hal almaktadır.
NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanları düzeyinde gösterilen olumlu ve ılımlı tablonun ardından ABD Hazine Bakanlığı'nın aldığı bu ağır yaptırım kararının iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerine de olumsuz yansımaları olacağını düşünüyoruz."

Olpak, iş dünyası temsilcileri olarak, 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olan ABD gibi kıymetli bir partnerle yaşanan bu gerilimin gerek siyasi gerek ticari diplomasi kanallarının kullanılmasıyla bir an önce son bulmasını umduklarını aktardı.

Nail Olpak, aksi takdirde ABD ve Türkiye'nin yanı sıra bölge ülkelerinin de bu iki güçlü ülke arasında yaşanan siyasi gerginlikten dolayı ekonomi ve ticaret alanında büyük zarar göreceğini vurguladı.

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- "ABD'ye yatırım ve ihracatımız artıyor"

Olpak, 2018 Haziran itibariyle yabancı yatırımcılar arasında ABD'de yerleşik yatırımcıların, Borsa İstanbul'da en yüksek portföy değerine sahip olduğu bilgisini vererek, 2002-2017 döneminde ise Türk yatırımcıların ABD'ye yaklaşık 5 milyar dolar doğrudan yatırım yaptığını kaydetti.

Geçen yıl yaşanan siyasi gerilimlere rağmen ticaretin artarak sürdüğünü anlatan Olpak, ABD'ye ihracatın yüzde 31 yükseldiğini bildirdi.

Olpak, ülkeler arasında ekonomik olarak çok kuvvetli bir bağ bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu olumlu tabloyu göz ardı etmeden, daima sağduyulu bir diplomasi ile hareket edilmesi her iki ülkenin de menfaatine olacaktır. Ticaret daima dengeleri gözetir ve bu bağlamda her zaman alternatif çözümler geliştirilebilir. Ancak ikili ilişkilerde alınacak ağır ve derin yaraların tamiri, ticari ilişkilerin telafisinden çok daha zor olur. Devlet ilişiklerinde duygusallık değil, rasyonellik vardır. Bizim medeniyetimiz, haklının güçlü olduğu değerini esas alır, güçlünün haklı olduğu esasını değil. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin de FETÖ elebaşıyla ilgili talepleri karşılanmamıştır. Bu durumu tüm ikili anlaşmalara rağmen bağımsız yargıyla açıklayan ABD makamları aldıkları yaptırım kararıyla kendilerini yalanlamaktadırlar."

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