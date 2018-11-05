FİNANS

Türkiye ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından muaf

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 16:47 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran yaptırımlarından Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, Tayvan, Japonya, Yunanistan muaf tutulduğunu duyurdu.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran yaptırımlarından Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, Tayvan, Japonya, Yunanistan muaf tutulduğunu duyurdu.

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