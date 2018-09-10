Mehmet Göçmen, zirvede yaptığı konuşmada, hiçbir şeyin önceki gibi olmadığı süreçleri yaşadıklarını ifade ederek, "Herkesin herkesle rekabet ettiği, sigorta şirketlerinin çimento satabildiği, otomobil şirketlerinin aynı şekilde sigorta satabildiği, bankacılık, sağlık ve enerji sektörüne kadar dünyadaki tüm gelişmelerin sorgulandığı ve tekrar tanımlandığı, rekabet koşullarının değiştiği bir dönem yaşıyoruz." dedi.

Sabancı Üniversitesi'nin düzenlediği Türkiye Açık Bilim Zirvesi'ne, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal ile Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zehra Sayers katıldı.

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, "Eski, güzel günlerde bir teknoloji transfer ederdik, 30-40 yıl o teknolojiyi tepe tepe kullanırdık. Ama şu anda aldığınız teknolojinin ömrü 5-7 yılda bitiyor." dedi.

Herkesin en açık şekilde rekabet ettiği, bilgiye daha kolay ulaşılabilen bir dünya olduğunu belirten Göçmen, "Diğer taraftan dünya 'o sınır ile bu sınır arasına nasıl duvar örerim, mültecileri nasıl engellerim' tartışmaları içerisinde..." ifadesini kullandı.

Türkiye'de bir değişime ihtiyaç olduğunu dile getiren Göçmen, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda teknoloji her 5-7 yılda bir değiştikçe yatırımlarınıza nasıl bir dönüş sağlayacaksınız? Dolayısıyla yaptığınız yatırımın çağ dışı kalma ihtimali var. Türkiye, bir taraftan gelişen dünyada kendisine rekabet avantajı yaratmaya çalıştığı gibi tekrar üretmeye, katma değerli üretime dönme ihtiyacı olduğu... Aynı zamanda yaş ortalamasının 29,7 olduğu bir toplumuz.

Bulunduğumuz jeopolitik ortam bize rekabet avantajları yaratıyor. Her şeyin ayrıldığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyayı doğu ile batı olarak ayırırsanız bu coğrafyadan görürsünüz. Dünyayı Müslüman ve Hristiyan olarak ayırdığınız zaman gene bu coğrafyadan görürsünüz. Bu çeşitliliğin yarattığı bir rekabet avantajımız var."