İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, "Eski, güzel günlerde bir teknoloji transfer ederdik, 30-40 yıl o teknolojiyi tepe tepe kullanırdık. Ama şu anda aldığınız teknolojinin ömrü 5-7 yılda bitiyor." dedi.
Sabancı Üniversitesi'nin düzenlediği Türkiye Açık Bilim Zirvesi'ne, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal ile Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zehra Sayers katıldı.
Mehmet Göçmen, zirvede yaptığı konuşmada, hiçbir şeyin önceki gibi olmadığı süreçleri yaşadıklarını ifade ederek, "Herkesin herkesle rekabet ettiği, sigorta şirketlerinin çimento satabildiği, otomobil şirketlerinin aynı şekilde sigorta satabildiği, bankacılık, sağlık ve enerji sektörüne kadar dünyadaki tüm gelişmelerin sorgulandığı ve tekrar tanımlandığı, rekabet koşullarının değiştiği bir dönem yaşıyoruz." dedi.
Herkesin en açık şekilde rekabet ettiği, bilgiye daha kolay ulaşılabilen bir dünya olduğunu belirten Göçmen, "Diğer taraftan dünya 'o sınır ile bu sınır arasına nasıl duvar örerim, mültecileri nasıl engellerim' tartışmaları içerisinde..." ifadesini kullandı.
Türkiye'de bir değişime ihtiyaç olduğunu dile getiren Göçmen, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda teknoloji her 5-7 yılda bir değiştikçe yatırımlarınıza nasıl bir dönüş sağlayacaksınız? Dolayısıyla yaptığınız yatırımın çağ dışı kalma ihtimali var. Türkiye, bir taraftan gelişen dünyada kendisine rekabet avantajı yaratmaya çalıştığı gibi tekrar üretmeye, katma değerli üretime dönme ihtiyacı olduğu... Aynı zamanda yaş ortalamasının 29,7 olduğu bir toplumuz.
Bulunduğumuz jeopolitik ortam bize rekabet avantajları yaratıyor. Her şeyin ayrıldığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyayı doğu ile batı olarak ayırırsanız bu coğrafyadan görürsünüz. Dünyayı Müslüman ve Hristiyan olarak ayırdığınız zaman gene bu coğrafyadan görürsünüz. Bu çeşitliliğin yarattığı bir rekabet avantajımız var."
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- "Çalışanlarımızın yaş ortalaması 33'ün altında"
Mehmet Göçmen, kendi bünyelerinde çalışanların yaş ortalamasının 33'ün altına düştüğünü bildirdi.
Göçmen, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yaş olarak 33'ün altında olan bu insanlar benim gibi X kuşağı, Y kuşağı arasında gidip gelen bir insan tarafından yönetiliyor. Muhakkak onlara azap çektiriyoruzdur. Evde Y kuşağı çocuklarımızla ne çatışması yaşıyorsak, iş yerinde de çalışma arkadaşlarımızla belirli ve bireysel çatışmaların kaçınılmaz olarak içerisindeyiz. Acaba bizim portföyümüzü yeni üniversite mezunları nasıl görüyor? Sabancı Holding'i ne kadar çalışmaya değer bir kurum olarak görüyor? Sabancı Holding'in açık inovasyonda sürekli kendini yenileyen teknolojiler ile, Kordsa ile üniversitemizin kurduğu iş birliği ile, Enerjisa'mızın yurt içi ve dışında teknoparklarda oluşturduğu ekosistemlerde, bir taraftan yeni girmeye çalıştığımız alanlarda portföyümüzü hızla yenilemeye çalışıyoruz. Eski, güzel günlerde bir teknoloji transfer ederdik, 30-40 yıl o teknolojiyi tepe tepe kullanırdık. Ama şu anda aldığınız teknolojinin ömrü 5-7 yılda bitiyor."
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