İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'de ihracat birim fiyatımız çok aşağılarda, 1,40 dolar seviyesinde. Almanya'da 3,70 dolar seviyesinde. Bizim bunu aşmamız için inovasyon ve katma değerli ürünler yapmamız gerekiyor." dedi.

Gülle, Türkiye Açık Bilim Zirvesi kapsamında düzenlenen "Açık Bilim ve İnovasyon" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Türkiye ihracatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ihracat birim fiyatının çok aşağılarda, 1,40 dolar seviyesinde olduğunu belirten Gülle, "Almanya'da 3,70 dolar seviyesinde. Bizim bunu aşmamız için inovasyon ve katma değerli ürünler yapmamız gerekiyor. Bu konuda yapılacak uygulamaları ortaya çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'de bir inovasyon geliştirme programı olan İnovaLig'i 2014 yılında hayata geçirdiklerini ve bu yıl beşincisini düzenlediklerini ifade eden Gülle, İnovaLig programını uluslararası yönetim danışma firması IMProve Academy ile çalıştıklarını söyledi.

İnovaLig'e 66 ilden bin 214 firmanın başvurduğunu, başvuruların en yoğun olduğu sektörlerin bilişim, makine ve otomotiv olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti:

"İnovaLig kapsamında firmaları 'inovasyon evi' dediğimiz 5 ana kategoride yarıştırıyoruz. Bunlar inovasyon stratejisi, inovasyon organizasyon ve kültürü, inovasyon döngüsü, inovasyon kaynakları ve inovasyon sonuçlarıdır. Bu yıl da Türkiye'nin en inovatif firmalarını İnovasyon Haftası'nda ödüllendireceğiz."

