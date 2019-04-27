Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Kumpilov, Türkiye’ye büyük bir heyet ile geldiklerini, Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının bu yılı "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" ilan ettiğini belirterek, “Biz turizmi baş köşede tutuyoruz. Adıge’deki turizm potansiyelini değerlendirebilirsiniz. Dağ turizmi, kayak alanında yatırım yaptık. Altyapı yatırımlarına 5 milyar ruble yatırım yaptık ve yıldan yıla geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Adıge İş Forumu’na Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Cengiz Gül, Adıge Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Viyaçeslav Sapiyev, Adıge Cumhuriyeti Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanı Anzavur Kuanov, Adıge Cumhuriyeti Tarım Bakanı Vlademir Svejenets, Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yura Autlev, Adıge Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Anzavur Keraşev katıldı.

Türkiye’nin organize sanayi bölgesi alanında başarılı olduğunu vurgulayan Kumpilov, kendilerinin de organize sanayi bölgesi oluşturduklarını, Türklerin yatırımlarını ülkelerinde görmekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Adıge’de orman ürünleri, tarım ürünlerinin işlenmesi, turizm, eğitim, kültür, otelcilik sektörlerinde fırsatlar olduğunu bildiren Kumpilov, “Bugün bizimle gelen iş insanları var. Onların talepleri olacaktır. Türkiye büyük bir pazar. Adıge olarak biz de Türkiye’de ticaret temsilciliği açacağız. Bahsettiğim sektörlerdeki iş insanlarınızı ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz Gül ise DEİK ve Türkiye-Rusya İş Konseyi hakkında bilgi vererek, Türkiye-Rusya İş Konseyi çatısı altında Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen Hedef Ülke Eylem Planı çerçevesinde Adıge İş Komitesi’nin oluşturulduğunu bildirdi.

Türkiye-Rusya ticari ilişkilerini değerlendiren Gül, “Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artarak 25,4 milyar dolara ulaştı. Adıge’nin son dönemdeki çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz. Çok önemli gördüğümüz bazı çalışmaları var. Organize bölgeler oluşturması, gazla ilgili sanayi tesisi oluşturması ve turizm alanı oluşturması gibi.” ifadelerini kullandı.