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Türkiye-Adıge İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 27.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi ev sahipliğinde, iki ülkenin önde gelen iş insanlarının katılımlarıyla Türkiye-Adıge İş Forumu İstanbul’da gerçekleştirildi - Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov: - "Türkiye büyük bir pazar. Adıge olarak biz de Türkiye’de ticaret temsilciliği açacağız. İş insanlarınızı ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Türkiye-Adıge İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi ev sahipliğinde, iki ülkenin önde gelen iş insanlarının katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Adıge İş Forumu’na Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Cengiz Gül, Adıge Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Viyaçeslav Sapiyev, Adıge Cumhuriyeti Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanı Anzavur Kuanov, Adıge Cumhuriyeti Tarım Bakanı Vlademir Svejenets, Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yura Autlev, Adıge Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Anzavur Keraşev katıldı.

- “ Türkiye’de ticaret temsilciliği açacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Kumpilov, Türkiye’ye büyük bir heyet ile geldiklerini, Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının bu yılı "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" ilan ettiğini belirterek, “Biz turizmi baş köşede tutuyoruz. Adıge’deki turizm potansiyelini değerlendirebilirsiniz. Dağ turizmi, kayak alanında yatırım yaptık. Altyapı yatırımlarına 5 milyar ruble yatırım yaptık ve yıldan yıla geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin organize sanayi bölgesi alanında başarılı olduğunu vurgulayan Kumpilov, kendilerinin de organize sanayi bölgesi oluşturduklarını, Türklerin yatırımlarını ülkelerinde görmekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Adıge’de orman ürünleri, tarım ürünlerinin işlenmesi, turizm, eğitim, kültür, otelcilik sektörlerinde fırsatlar olduğunu bildiren Kumpilov, “Bugün bizimle gelen iş insanları var. Onların talepleri olacaktır. Türkiye büyük bir pazar. Adıge olarak biz de Türkiye’de ticaret temsilciliği açacağız. Bahsettiğim sektörlerdeki iş insanlarınızı ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz Gül ise DEİK ve Türkiye-Rusya İş Konseyi hakkında bilgi vererek, Türkiye-Rusya İş Konseyi çatısı altında Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen Hedef Ülke Eylem Planı çerçevesinde Adıge İş Komitesi’nin oluşturulduğunu bildirdi.

Türkiye-Rusya ticari ilişkilerini değerlendiren Gül, “Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artarak 25,4 milyar dolara ulaştı. Adıge’nin son dönemdeki çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz. Çok önemli gördüğümüz bazı çalışmaları var. Organize bölgeler oluşturması, gazla ilgili sanayi tesisi oluşturması ve turizm alanı oluşturması gibi.” ifadelerini kullandı.

Adıge bölgesinin yüzde 14’e yakın bir kısmının koruma altına alınmış olduğunu belirten Gül, bu bölgede turizm alanına yatırım yapmanın son derece önemli bir fırsat olduğunu ve bunu iyi değerlendirmek gerektiğini aktardı.

Türkiye’nin ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek üzere önem verdiği öncelikli 5 ülkeden bir tanesinin Rusya Federasyonu olduğuna dikkati çeken Gül, “Bizim de Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizi geliştirmek için çalışmalarımıza daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Adıge bölgesinde ticaret yapmaya gayret göstermemiz gerekir. Bu doğrultuda yıl sonunda Adıge’de benzer bir toplantı yapma kararı aldık.” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda açılış konuşmalarının ardından ülke tanıtım sunumları gerçekleştirildi. ve Krasnogvardeyskiy Molochniy Zavod ile Innova Bedding firması arasında süt ürünleri alımı konusunda iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreni sonrası ikili iş görüşmeler gerçekleştirildi.

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