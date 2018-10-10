İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Afrika’da 41 büyükelçiliği, 26 ticaret müşavirliği, 44 iş konseyi, 21 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ofisi, 51 noktaya uçan THY’si, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Kızılay’ı, AFAD’ı ile faal olan Türkiye’nin, Afrika'nın dış ticaretinden yüzde 2,1 pay alması yeterli mi derseniz, dürüstçe söyleyeyim, hayır... Demek ki, daha çok çalışmamız lazım." dedi. Olpak, Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türk iş insanları olarak, Afrika'nın parlak geleceğinin inşasına katkı sunarak geleceğe birlikte yatırım yapabileceklerini söyledi. Afrika'nın; dünyadaki dillerin üçte birinin konuşulduğu bir coğrafyayı temsil ettiğini belirten Olpak, şunları kaydetti: "Dünyadaki ana karaların yüzde 30’u, dünya nüfusunun yüzde 16’sı, dünyanın en doğurgan 30 ülkesi, 54 ülkeye vatan olan Afrika’nın, dünyanın ürettiği GSYH’nin sadece yüzde 2,6’sını elde etmiş olması sizce adil olabilir mi? Elbette hayır... Afrika’yı dahil etmediğimiz bir dünya ekonomisi ve gerçeği düşünülebilir mi? Kesinlikle hayır...

Diğer taraftan Afrika’da 41 büyükelçiliği, 26 ticaret müşavirliği, 44 iş Konseyi, 21 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ofisi, 51 noktaya uçan THY’si, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Kızılay’ı, AFAD’ı ile faal olan Türkiye’nin, Afrika'nın dış ticaretinden yüzde 2,1 pay alması yeterli mi derseniz, dürüstçe söyleyeyim, hayır... Demek ki, daha çok çalışmamız lazım." Olpak, son bir yıldır dünyanın gündeminde ticaret savaşlarının bulunduğunu ifade ederek, kuralları yeniden şekillenen bu yeni dünyaya hazır olunması, daha çok iş birliği ve dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı. \ - "Afrika, dünyada küresel oyuncu olmaya aday" Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri Victor Harrison da forumun, Afrika ile Türkiye arasındaki iş birliğini geliştireceğini belirterek, Afrika ve Türkiye'nin stratejik bir ortaklık yarattığını söyledi. Türkiye ile Afrika arasındaki ticaretin sürekli arttığına işaret eden Harrison, Afrika'daki iş fırsatlarına değinirken, şunları kaydetti:

"Özel sektörün ekonomik büyüme açısından önemli alanlarda hükümetlerle beraber çalışması gerekiyor. Özel sektörün, ülkelerini ilerletme potansiyeli çok fazla. Turizm, enerji, altyapı ve tarım sektörüne yapılacak yatırımlar sayesinde ticaret daha rekabetçi olacaktır. Eğitime ve sağlığa yatırım yapmak da uzun vadeli rekabet avantajı sağlayabilir. Özel sektör istihdam sağlıyor, teknoloji transferine katkıda bulunuyor. Afrika'daki iş ortamı, son 20 yıldır çok etkileyici hale geldi. Sadece bu yıl Afrika'nın büyümesi yüzde 4,1'e ulaşacak. Bu küresel ortalamanın üzerinde... Afrika'nın büyümesi yapısal reformlarla daha da güçlenecek. Afrika, dünyada küresel oyuncu olmaya aday." Harrison, Afrika'da altyapının geliştirilmesine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini, yenilenebilir enerji ve hidroelektrik gibi alanlarda Türk iş adamlarının kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapabileceğini söyledi. Afrika'nın potansiyelinin çok fazla olduğunu vurgulayan Harrison, "Afrika’da artık fırsatlar ve girişimler konuşuluyor. Afrika'da kentleşme oranı, 2050'ye gelindiğinde yüzde 50 olacak. Afrika'da daha fazla ekonomik büyüme gerçekleşecek. Bizler Türkiye ile stratejik ortak olarak çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.