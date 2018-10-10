İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirirken Afrika'nın kalkınmasına özel önem veriyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin bugüne kadar Afrika kıtasındaki önemli kalkınma projelerine sağladığı destekler aynen devam edecek." dedi. Pekcan, Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu'nun gala yemeğinde yaptığı konuşmada, bugünkü etkinlikte iş adamları ve bakanlar düzeyinde yoğun görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Yarın da benzer bir şekilde yoğun bir gündemin kendilerini beklediğini dile getiren Pekcan, Türkiye'nin Afrikalı dostlarıyla ilişkilerine her zaman kazan-kazan perspektifi ile yaklaştığını aktardı. Pekcan, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirirken Afrika'nın kalkınmasına özel önem veriyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin bugüne kadar Afrika kıtasındaki önemli kalkınma projelerine sağladığı destekler aynen devam edecek. Türkiye ile Afrika ilişkilerinde gelişmeye açık çok büyük potansiyel bulunmaktadır." diye konuştu. Türkiye'nin bu noktada geliştirilecek her türlü faaliyete destek vereceğini aktaran Pekcan, aynı kararlılığı Afrikalı dostlarında da gördüklerini bildirdi.

Pekcan, bu görüş ortaklığının daha fazla ticarete ve refaha dönüştürülmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydederek, şimdi el ele vererek bu amaç doğrultusunda daha fazla çalışma zamanı olduğunu vurguladı. -"Afrika'da hangi alanda ihtiyaç olduğunu bize sunacaklar" Bakan Pekcan, bugün yaklaşık 2 bin 500 iş adamının karşılıklı görüşme şansı bulduğunu, yarın da bu görüşmelerin süreceğini belirterek, "Bugün ayrıca Afrikalı kardeşlerimiz projeleri somut olarak anlatma imkanı buldu. Bu oturumlar vesilesiyle yeni projelere ilişkin bilgi alışveriş yapıldı. İş birliği imkanları değerlendirildi." ifadelerini kullandı. Pekcan, Afrika Birliği Komiseri Victor Harrison ile bugün Türk firmalarının neden bazı ülkelerde olup bazı ülkelerde olmadığını konuştuklarını kaydederek, şunları söyledi: "Kendileriyle şöyle bir mutabakata vardık: Afrika Birliği olarak, ülke bazlı ve talep odaklı bir çalışma yapacaklar ve bize sunacaklar. Şu yörede şu yatırıma, bu yörede bu yatırıma ihtiyaç var... Ve biz onları irdeleyeceğiz bu konuda potansiyel yatırımcı olan firmalarımıza ulaştıracağız ve onların karşılıklı yatırımını ve ticaretini destekleyeceğiz."