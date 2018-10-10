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Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 21:32 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirirken Afrika'nın kalkınmasına özel önem veriyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin bugüne kadar Afrika kıtasındaki önemli kalkınma projelerine sağladığı destekler aynen devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirirken Afrika'nın kalkınmasına özel önem veriyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin bugüne kadar Afrika kıtasındaki önemli kalkınma projelerine sağladığı destekler aynen devam edecek." dedi.

Pekcan, Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu'nun gala yemeğinde yaptığı konuşmada, bugünkü etkinlikte iş adamları ve bakanlar düzeyinde yoğun görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Yarın da benzer bir şekilde yoğun bir gündemin kendilerini beklediğini dile getiren Pekcan, Türkiye'nin Afrikalı dostlarıyla ilişkilerine her zaman kazan-kazan perspektifi ile yaklaştığını aktardı.

Pekcan, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirirken Afrika'nın kalkınmasına özel önem veriyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin bugüne kadar Afrika kıtasındaki önemli kalkınma projelerine sağladığı destekler aynen devam edecek. Türkiye ile Afrika ilişkilerinde gelişmeye açık çok büyük potansiyel bulunmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin bu noktada geliştirilecek her türlü faaliyete destek vereceğini aktaran Pekcan, aynı kararlılığı Afrikalı dostlarında da gördüklerini bildirdi.

Pekcan, bu görüş ortaklığının daha fazla ticarete ve refaha dönüştürülmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydederek, şimdi el ele vererek bu amaç doğrultusunda daha fazla çalışma zamanı olduğunu vurguladı.

-"Afrika'da hangi alanda ihtiyaç olduğunu bize sunacaklar"

Bakan Pekcan, bugün yaklaşık 2 bin 500 iş adamının karşılıklı görüşme şansı bulduğunu, yarın da bu görüşmelerin süreceğini belirterek, "Bugün ayrıca Afrikalı kardeşlerimiz projeleri somut olarak anlatma imkanı buldu. Bu oturumlar vesilesiyle yeni projelere ilişkin bilgi alışveriş yapıldı. İş birliği imkanları değerlendirildi." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Afrika Birliği Komiseri Victor Harrison ile bugün Türk firmalarının neden bazı ülkelerde olup bazı ülkelerde olmadığını konuştuklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Kendileriyle şöyle bir mutabakata vardık: Afrika Birliği olarak, ülke bazlı ve talep odaklı bir çalışma yapacaklar ve bize sunacaklar. Şu yörede şu yatırıma, bu yörede bu yatırıma ihtiyaç var... Ve biz onları irdeleyeceğiz bu konuda potansiyel yatırımcı olan firmalarımıza ulaştıracağız ve onların karşılıklı yatırımını ve ticaretini destekleyeceğiz."

- "DEİK daha ön planda ve görünür olmalı"

Ticaret Bakanı Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zaman diyorum ki; 'Türkiye'yi dışarıda bir tek örgüt temsil etsin o da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK). Kendi itibarımız açısından uluslararası çalışmalarımızın etkinliği ve verimliliği açısından DEİK'in daha ön planda daha görünür olması gerektiğine inanıyorum. Afrika Birliği başkanımızla da bunu paylaştık. Özel sektörün Afrika Birliği'nde muhatabı DEİK'tir. DEİK Başkanımız (Nail Olpak) 'Afrika Birliği'nde bize de masa verirlerse' dedi. Ben ona, 'Nail bey DEİK'te Afrika Birliği'ne bir oda verin. Bir sekreter, bir masa, devam edelim. Daha çabuk hızlanırız.' diyorum."

- "Afrika Birliği ile yapılacak organizasyonlarda yetkili kurum DEİK"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, gün boyu süren görüşmelerden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, bizi gururlandıran bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, 2 iş birliği anlaşması imzaladı. Bunlardan birinin kapsamıyla, bundan sonra, Afrika Birliği ile yapılacak tüm organizasyonlarda yetkili kurum DEİK oldu. Elbette bu motivasyon, benim, yönetim kurulumuzun, iş konseylerimizin ve çalışma arkadaşlarımın daha fazla çalışması anlamına geliyor."

Olpak, "Afrika Birliği'nin Türkiye'de bir temsilcilik açması ve bizim de Afrika Birliği'nde bir masamızın olması söz konusu olursa, gereken tüm adımları atmaya, aynı istek ve kararlılıkla hazır olduğumuzu da, huzurunuzda belirtmek isterim." diye konuştu.

Toplantı sonunda Bakan Pekcan ile DEİK Başkanı Olpak, organizasyona katkı sunanlara plaket takdiminde bulundu.

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DEİK

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