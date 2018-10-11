İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya ticaretinin en önemli sorunlarından birisinin artan korumacılık eğilimleri olduğunu belirterek, “Bizler, korumacılığın ülke ekonomisine katkı sağlamaktan ziyade fiyatları yükselteceği, alım gücünün azalmasına ve yoksulluk oranlarının artış göstermesine neden olacağı kanaatindeyiz. Türkiye ve Afrika olarak, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ekonomilerine büyük zararlar veren korumacılığa karşıyız.” dedi. Pekcan, Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu’nun basın toplantısında yaptığı konuşmada, bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Afrika Birliği Komisyonu iş birliğinde ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun ikincisini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. 2016 yılında ilkini gerçekleştirdikleri bu buluşmaya Afrika’dan 47 ülke ve 3 bölgesel örgütün katılım sağladığını ifade eden Pekcan, binlerce Afrikalı ve Türk işadamının bir araya gelerek çok verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

Pekcan, forumda 47 ülke heyetini ağırlamaktan son derece memnun olduklarını aktararak, şunları anlattı: “Bunların arasında bir devlet başkanı, bir başbakan, 26 bakan, 3 bakan yardımcısı ve 2 bölge komiseri bulunmaktadır. Türkiye olarak Afrika ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. 2003 yılında Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisini uygulamaya koyduk. 2003 yılında Afrika Kıtası ile toplam ticaret hacmimiz 5,4 milyar dolar iken 20,6 milyar dolara ulaşmıştır. Kıtaya olan ihracatımız 2,1 milyar dolardan, 11,7 milyar dolara ulaşmıştır. İthalatımız ise 3,3 milyar dolardan 8,9 milyar dolara çıkmıştır. İlişkilerimizi daha da geliştirebilmek için Afrika ülkelerinde Türk Büyükelçiliği sayısını 41’e, Ticaret Müşaviri sayımızı ise 26’ya yükselttik. Türk Hava Yolları Afrika’da 35 ülkesinde 53 farklı noktaya uçmaktadır. Adeta kıtanın yerel hava yolu Türk Hava Yolları olmuştur.” - “Türkiye Afrika’daki yüzbinlerce kişiye iş olanağı sağlamaktadır” Bakan Pekcan, aynı şekilde yatırım ve müteahhitlik alanlarındaki iş birliğinin de artarak devam ettiğini belirterek, “İlk yurt dışı müteahhitlik ihalesini de 1972 yılında Afrika Kıtası’nda alan (Libya) sektörümüz, 1972-2002 döneminde toplamda Kuzey Afrika’da 11 milyar dolar değerinde, şu anda Afrika Kıtası’nda toplam iş hacmimiz 66,4 milyar dolar olmuş. Bunun 55 milyar dolarını da son 15 senede Afrika açılımı ile beraber gerçekleştirmiş bulunmaktayız.” dedi.

Kuzey Afrika’da müteahhitlik projelerinin yüzde 78’ini, Sahra Altı Afrika’daki müteahhitlik projelerinin de yüzde 98’ini Afrika açılımı döneminde üstlenildiğini ifade eden Pekcan, sözlerine şöyle devam etti: “Aynı zamanda Türkiye Afrika’daki yatırımlarını da artırmış bulunmaktadır. Şu anda Türkiye’nin ve Türk firmalarının Afrika’daki yatırımlarının toplamı 6,2 milyar doları aşmıştır. Türkiye Afrika’daki yüzbinlerce kişiye iş olanağı sağlamaktadır. Bu verdiğim örneklerden de net şekilde görüldüğü üzere, Türkiye olarak asıl amacımız ikili ilişkilerimiz geliştirirken aynı zamanda Afrikalı dostlarımızın kalkınma çabalarına katkı sağlamaktır. Türkiye olarak, Afrika’nın her alanda kalkınmasına ve küresel sistemde hak ettiği yeri bulmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Afrika’nın bir yokluklar kıtası olarak anılmaması, 21. yüzyılın parlayan yıldızı olmasını temenni ediyor, bunun için çaba gösteriyoruz. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi de gelecekte de Afrikalı dostlarımızın yanında onlarla beraber çalışacağız.”

- “Küresel ticaretin adil, serbest ve sürdürülebilir olmasından yanayız" Pekcan, bugün burada Afrika’nın 47 ülkesinden mevkidaşlarıyla fikir alışverişi yaptıklarını anlatarak, “Kendileriyle adil, serbest, sürdürülebilir ticaret ve korumacılık önlemlerinin ekonomik hayatımızdaki negatif etkileri üzerine konuştuk. Bugün dünya ticaretinin en önemli sorunlarından birisi artan korumacılık eğilimleridir. Bizler, korumacılığın ülke ekonomisine katkı sağlamaktan ziyade fiyatları yükselteceği, alım gücünün azalmasına ve yoksulluk oranlarının artış göstermesine neden olacağı kanaatindeyiz. Türkiye ve Afrika olarak, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ekonomilerine büyük zararlar veren korumacılığa karşıyız.” şeklinde konuştu. Küresel ticaretin adil, serbest ve sürdürülebilir olmasından yana olduklarını aktaran Pekcan, şunları dile getirdi: “Afrika’ya sadece bir pazar olarak bakmıyoruz. Afrika’ya doğal kaynak merkezi olarak da bakmıyoruz bakmayacağız. Bu nedenle, Afrika’da yüzbinlerce kişiye Türk şirketlerinde iş imkânı sağlıyoruz. Bu nedenle müteahhitlerimiz Afrika’nın kalkınması için önemli projelere imza atıyor. Türk Eximbank Afrika’nın projelerini finanse etmektedir. Türkiye olarak bizim Afrika’ya bakışımız ortak kazanç, birlikte kalkınma, birbirimizi tamamlama merkezlidir.

Program kapsamında Afrika ülkelerinin hükümetleri tarafından Türk işadamlarına G2B toplantıları vesilesiyle proje sunumları yapılmıştır. Eşzamanlı düzenlenen B2B toplantıları ile Türk ve Afrikalı iş insanlarımız bir araya gelerek iş görüşmeleri yapmıştır. Türkiye ve Afrika’dan 3 binin üzerinde işadamı birbirleriyle iletişime geçme fırsatı yakalamış, iş görüşmeleri gerçekleştirmişlerdir. Tüm bu temasların Afrika ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğine yeni bir ivme getireceğine inanıyoruz.” Pekcan, bu forum sayesinde, tarihi kökenleri çok eskiye dayanan Afrika Kıtası ile ilişkilerini bir adım daha ileri taşıma fırsatı bulduklarını vurgulayarak, “Türkiye olarak biz, kurduğumuz ilişkilerde tek kazanan taraf olmak değil, el ele kazanma derdindeyiz.” dedi. Toplantıda dağıtılan ortak deklarasyona değinen Bakan Pekcan, “Bu deklarasyonda, Türkiye ile Afrika arasındaki ortaklığın gelişmesinden duyulan memnuniyet ifade edilmiş, bu ilişkilerin önümüzdeki dönem daha da geliştirilmesine yönelik kararlılığımız teyit edilmiştir. Bu doğrultuda Afrika Birliğine DEİK’te kendilerine oda tahsis edebileceğimizi bildirdik. Biz de kendileriyle Afrika Birliği merkezinde beraber çalışma arzusundayız.” diye konuştu.