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Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Kendine has dinamikleri olan coğrafyaya (Afrika) tek bir pencereden bakmak yerine Afrika'nın çok kültürlülüğünü ele alan bütüncül bir yaklaşım benimsemek kıta ülkelerinin gerçeklerini anlamak adına önem taşımaktadır" - "Bundan sonra da kıta ülkelerinin temsilcileriyle daha sık bir araya gelmek, ülkelerimiz arasında ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için istişarelerde bulunmayı temenni ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kendine has dinamikleri olan coğrafyaya (Afrika) tek bir pencereden bakmak yerine Afrika’nın çok kültürlülüğünü ele alan bütüncül bir yaklaşım benimsemek kıta ülkelerinin gerçeklerini anlamak adına önem taşımaktadır." dedi.

Pekcan, Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar ve Genel Sekreterler Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bugün adil, serbest, sürdürülebilir ticaret ve korumacılığın Afrika için ortaya çıkardığı riskler konusunu ele alacaklarını belirtti.

Birincisini 2016 yılında başarılı şekilde gerçekleştirdikleri forumun ikincisi vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Dün sizlerin katılımıyla gerçekleştirilen panellerde finansman ve yatırım imkanları, altyapı ve enerji alanlarında iş birliği, Afrika’nın bütünleşme hareketleri, Türk iş dünyasının Afrika pazarına girişi ve fırsatları gibi konularda verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Yaptığımız karşılıklı görüş alışverişinde gördük ki kendine has dinamikleri olan coğrafyaya tek bir pencereden bakmak yerine Afrika’nın çok kültürlülüğünü ele alan bütüncül bir yaklaşım benimsemek kıta ülkelerinin gerçeklerini anlamak adına önem taşımaktadır. Ben Ticaret Bakanı olarak ilk resmi ziyaretimi Güney Afrika ve Zambiya’ya gerçekleştirdim. Bu ziyaretlerde edindiğim izlenim, Afrika’nın sahip olduğu büyük potansiyeli yerinde görmek açısından bir vesile oldu. Bundan sonra da kıta ülkelerinin temsilcileriyle daha sık bir araya gelmek, ülkelerimiz arasında ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için istişarelerde bulunmayı temenni ediyorum."

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- "Gelecek nesilleri düşünme yükümlülüğümüz de var"

Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri Victor Harrison da sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerlenilmesi gerektiğini aktararak, "Afrika özel sektörü ve Türkiye özel sektörü arasında bir ortaklık gerekiyor. Afrikalıların; yatırımların aktörü, kalkınmanın aktörü olması lazım. Yatırımların insana saygı göstermesi lazım. İnsan, kalkınmanın aktörüdür. Kaynaklarımızı düşünmemiz gerekiyor. Elimizdeki kaynakları kullanmaya hakkımız var ama gelecek nesilleri düşünme yükümlülüğümüz de var." şeklinde konuştu.

Harrison, 2018'in Afrika ve Afrika Birliği için "yolsuzlukla mücadele ve kayıtsız para akışlarıyla mücadele senesi" olduğunu belirterek, "Dün 2 bin 500 katılımcı vardı. Bugün de katılımcı sayısı artacaktır. Birlikte Afrika’nın kalkınması yolunda ilerleyeceğimize inanıyorum. Türkiye ve Afrika’ya faydalı tartışmalar yürüteceğimize inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

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2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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