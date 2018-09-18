Türkiye-Afrika Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri Toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bugün içinden geçmekte olduğumuz bu türbülans döneminde Türk sanayicisi, KOBİ'leri açısından Afrika çok önemli bir fırsattır." dedi.

Özdebir, ASO tarafından düzenlenen "Türkiye-Afrika Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrika'ya hiçbir zaman diğer ülkeler gibi bakmadığını söyledi.

Türk girişimcilerinin Afrika ile ticarete hep kazan-kazan mantığıyla yaklaştığını dile getiren Özdebir, "Türk toplumu olarak, her şeyden önce dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun tüm insanlara aynı yaklaşıyoruz ve ikiyüzlü bir tutum sergilemiyoruz." diye konuştu.

Bugün hala kıta üzerinde ham madde kaynaklarının kontrol altına alınmasına yönelik oynanan oyunları hayretle ve şaşkınlıkla izlediklerini belirten Özdebir, emperyalizmin bitmediğini, yalnızca şekil değiştirdiğini ifade etti.

Ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerdeki gelişme sayesinde Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacminin 16 yılda 6 kat artarak 20 milyar doları aştığına dikkati çeken Özdebir, Afrika ülkelerindeki potansiyelin inanılmaz boyutta olduğunu söyledi.