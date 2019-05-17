FİNANS

"Türkiye, Afrika'yı dünyayla buluşturuyor"

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

Uganda'nın başkenti Kampala'da yapılan Afrika Emniyet Konferansı'nda havacılık emniyeti, güvenliği ve bölgesel iş birliği konuları ele alınırken, Türkiye'nin kıtaya verdiği önemin de altı çizildi - Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın: - "THY, Afrika'da toplam 50 civarında noktaya uçuş gerçekleştirerek, kıtayı adeta dünyayla buluşturuyor"

Uganda'nın başkenti Kampala'da yapılan AFI Emniyet Konferansı'nda havacılık emniyeti, güvenliği ve bölgesel iş birliği konuları görüşülürken, Türkiye'nin kıtaya verdiği önem Türk Hava Yollarının (THY) uçuş ağıyla ortaya konuldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve AFI Sekretaryası tarafından Uganda Sivil Havacılık Teşkilatı ev sahipliğinde 14 Mayıs'ta AFI Planı Emniyet Sempozyumu, 15 Mayıs'ta AFI Planı 22. Emniyet Yürütme Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Kampala'daki toplantılara Afrika Sivil Havacılık Komisyonu (AFCAC) üyesi 54 ülkenin üst düzey temsilcisinin yanı sıra ICAO, IATA, CANSO, ACI, SITA, Airbus, Boeing, AB Komisyonu, EASA ve Afrika Birliği gibi uluslararası organizasyonların temsilcileri katıldı.

ABD'den Suudi Arabistan'a, Malezya'dan Güney Kore'ye kadar çeşitli ülkelerden 250'ye yakın uzmanın katıldığı konferansta Türkiye'yi, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı ve AFI Planı Emniyet Yürütme Kurulu Üyesi Haydar Yalçın temsil etti.

- "Afrika'ya özel önem veriliyor"

Yalçın, AFI Planı Emniyet Yürütme Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrika'ya özel önem verdiğini belirterek, "THY, Afrika'da toplam 50 civarında noktaya uçuş gerçekleştirerek, kıtayı adeta dünyayla buluşturuyor. Bu sebeple Afrika'nın havacılık emniyeti, Türkiye havacılığının emniyeti anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Türk Sivil Havacılık Akademisinin özellikle Afrika'da kapasite geliştirme çalışmalarına destek verdiğine dikkati çeken Yalçın, bu taahhüdün yenilenmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Konferansta, Türk heyeti, bazı Afrika ülkelerinin genel müdürleri, üst düzey yöneticileri ve toplantıya katılan ICAO Konseyi üyeleri ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Eylül ayı sonunda Kanada'nın Montreal kentinde yapılacak ICAO Genel Kurulu'na hazırlık çalışmaları ile ICAO Konseyi Hava Seyrüsefer Komisyonu üye seçimleri temaslarda değerlendirilen konular arasında yer aldı.

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Afrika Emniyet Konferansı Haydar Yalçın SHGM

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