"Türkiye, Afrika'yı dünyayla buluşturuyor"

Uganda'nın başkenti Kampala'da yapılan AFI Emniyet Konferansı'nda havacılık emniyeti, güvenliği ve bölgesel iş birliği konuları görüşülürken, Türkiye'nin kıtaya verdiği önem Türk Hava Yollarının (THY) uçuş ağıyla ortaya konuldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve AFI Sekretaryası tarafından Uganda Sivil Havacılık Teşkilatı ev sahipliğinde 14 Mayıs'ta AFI Planı Emniyet Sempozyumu, 15 Mayıs'ta AFI Planı 22. Emniyet Yürütme Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Kampala'daki toplantılara Afrika Sivil Havacılık Komisyonu (AFCAC) üyesi 54 ülkenin üst düzey temsilcisinin yanı sıra ICAO, IATA, CANSO, ACI, SITA, Airbus, Boeing, AB Komisyonu, EASA ve Afrika Birliği gibi uluslararası organizasyonların temsilcileri katıldı.

ABD'den Suudi Arabistan'a, Malezya'dan Güney Kore'ye kadar çeşitli ülkelerden 250'ye yakın uzmanın katıldığı konferansta Türkiye'yi, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı ve AFI Planı Emniyet Yürütme Kurulu Üyesi Haydar Yalçın temsil etti.