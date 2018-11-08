"Türkiye, ağustos ve eylül ayından çok daha iyi, güçlü, pozitif noktada"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şunun çok net bir şekilde altını çizmek istiyorum; Türkiye, bugün ağustos ve eylül ayından çok daha iyi, güçlü, pozitif noktada. Gerek kurda, gerek ülkenin CDS primlerinde, gerekse kredi faizlerinde Türkiye, eylül ayından çok ama çok daha iyi bir noktada. Yeterli değil, daha da iyi bir noktaya taşıyacağız." dedi. Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) düzenlenen "Adım Adım Ekonomi" programında yaptığı konuşmada, ekonomi yönetimi olarak süreci çok hızlı ve güçlü bir koordinasyon, aksiyon ve adımlarla yönettiklerini söyledi. Alınan tedbirlerle çok ciddi bir refleks gösterdiklerini vurgulayan Albayrak, "Türkiye ekonomisini, milletin refahını ve milli para birimini hedef alan bu ataklara karşı iki aylık bu süreç, ülkemize çok büyük bir tecrübe kazandırdı ve bu süre zarfında ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırmaya başladık, devam ediyoruz." diye konuştu. Albayrak, güçlü adımlarla daha da güçlü sonuçlar almaya devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, iki temel alana odaklandık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mücadele alanlarımızın başına enflasyonu koyduk. Yaşadığımız bu süreçte, kurun olduğu seviyelerin de üzerinde hesaplamalarla fiyatlara yansıtılması, enflasyon konusunda mücadele alanımızı daha da büyüttü, önemli hale getirdi. Eylül ayında bu fiyatlardaki anomalite, fiyatlama anomalitesinin oluşturduğu dalgalanma, köpük, her neyse... Eylül ayı enflasyon raporunu detaylı bir şekilde incelediğimde, birçok sektör, bu belirsizlikten dolar kurunu 8,5'ten fiyatlayarak, tahmin alarak bir fiyatlama ortaya koymuş. Bu dönem geçti. Bu süreç ortadan kalktı. O zaman fiyatlama davranışları da normale inmeli ki 8,5 kur 5,30'larda, enflasyona etki eden bu fiyatlama baskısı ortadan kalkmalı ki hem enflasyonda tersine trend hem de toplumsal tüketim alışkanlıkları, piyasadaki canlanma hususunu da o oranda hissetmeliyiz." - "Fiyatlama noktasında çok önemli bir adım" Ekim sonu itibarıyla yansımaları başlayan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na değinen Albayrak, "Ay içerisinde 3-4 kere farklı dönemlerde alınan bu sepet, fiyatlama noktasında çok önemli bir adım ortaya koydu. Ne oldu? Bu yüzde on asgari kampanyası, ekim ayının ikinci yarısında başlamasına rağmen, ekim ayı yılın en çok enflasyon fiyatlamasına etki eden ay olmasına rağmen geçtiğimiz yıla eş güdümlü bir ekim ayı çıktı." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, fiyatlama davranışlarının daha aşağı düşmesi itibarıyla kasım ve aralık ayında çok daha güçlü, pozitif neticeler için çok net bir resim ile karşı karşıya olunduğunu vurguladı. - "Çok ama çok daha iyi bir noktada" Ekonomiyi gün gün, sektör sektör takip ettiğini dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şunun da çok net bir şekilde altını çizmek istiyorum; Türkiye, bugün ağustos ve eylül ayından çok daha iyi, güçlü, pozitif noktada. Gerek kurda, gerek ülkenin CDS primlerinde, gerekse kredi faizlerinde Türkiye, eylül ayından çok ama çok daha iyi bir noktada. Yeterli değil, daha da iyi bir noktaya taşıyacağız. Eylül ayından bu yana sağladığımız tüm bu gelişmeler, fiyatlama davranışlarına pozitif bir şekilde yansımaya başladı, daha da yansıyacak. Onun için burada reel sektörümüze de iş düşüyor. Birkaç aylık bu fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı. Artık çok daha sorumlu, bu bilinçle hareket edecek adımların atılmasını bekliyoruz." - "Kolay olanı herkes yapar" Albayrak, ekonomide dengelenme ve istihdamın devamının sağlanmasıyla birlikte enflasyonla mücadeleye destek sağlamak amacıyla hükümet, devlet olarak bir dizi ÖTV ve KDV indirimiyle alakalı adımlar açıkladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti: