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"Türkiye-Almanya ilişkilerindeki olumlu hava, AB ilişkilerine de yansır"

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti) Yoğun bir gündem ve doğru zamanlama ile gerçekleşen ziyaret, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi açısından hayati önemde" - "Türkiye-Almanya ilişkilerinde esen olumlu hava, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerine de yansır"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yoğun bir gündem ve doğru zamanlama ile gerçekleşen Almanya ziyaretinin, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi açısından hayati önemde olduğunu vurgulayarak, "Türkiye-Almanya ilişkilerinde esen olumlu hava, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerine de yansır." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş insanlarının da yer aldığı bir heyetle Almanya’ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Türkiye-Almanya ilişkilerinde esen olumlu havanın, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerine de yansıyacağını aktaran Zeytinoğlu, Türkiye ile Almanya arasında bir süredir hakim olan soğuk rüzgarların, yerini ılıman bir iklime bırakmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşmelerin önemine işaret eden Zeytinoğlu, Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ve derin ilişkilerin geliştirilmesinin her iki taraf için de son derece önemli olduğunu vurguladı.

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- "Ortak çıkarlara odaklanılması önemli"

Ayhan Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yoğun bir gündem ve doğru zamanlama ile gerçekleşen ziyaret, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi açısından hayati önemde. Bugün Türkiye ile Almanya'yı birbirine daha fazla muhtaç eden küresel bir gündemle karşı karşıyayız. Suriye meselesi, ABD'nin İran yaptırımları, göç, terörle mücadele ve giderek ateşi harlanan ticaret savaşları birlikte hareket etmeyi hem Almanya hem de Türkiye için zorunlu kılıyor. Bakınız, bu durumu Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretinin hemen öncesinde Frankfurter Allgemeine gazetesinde yayımlanan yazısında yer verdiği 'Türkiye ve Almanya'nın anlaşmazlıklarını bir tarafa bırakarak ilişkilerinde yeni bir sayfa açması ve ortak çıkarlarına odaklanması son dönemde dünyada ortaya çıkan dramatik gelişmeler nedeniyle iki taraf açısından da zaruridir' sözleri son derece net özetliyor.

Türkiye-AB ilişkileri açısından da bakıldığında, son dönemde gerek Hollanda gerek Almanya ile ikili ilişkilerin yeniden rayına oturtulmasının ülkemizin AB sürecine olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bundan sonraki adım, hem AB hem Türkiye için kazan-kazan senaryosu olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlanması olmalı."

Zeytinoğlu, Türkiye-AB göç uzlaşısının Türkiye ve Almanya'nın ortak akıl ve çabasının ürünü olduğunu belirterek, tarafların birlikte hareket etmesinin, bölge ve AB'nin geleceği açısından ne derece önemli olduğunun bir kez daha altını çizdiğini vurguladı.

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