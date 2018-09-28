"Türkiye-Almanya ilişkilerindeki olumlu hava, AB ilişkilerine de yansır"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yoğun bir gündem ve doğru zamanlama ile gerçekleşen Almanya ziyaretinin, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi açısından hayati önemde olduğunu vurgulayarak, "Türkiye-Almanya ilişkilerinde esen olumlu hava, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerine de yansır." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş insanlarının da yer aldığı bir heyetle Almanya’ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Türkiye-Almanya ilişkilerinde esen olumlu havanın, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerine de yansıyacağını aktaran Zeytinoğlu, Türkiye ile Almanya arasında bir süredir hakim olan soğuk rüzgarların, yerini ılıman bir iklime bırakmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşmelerin önemine işaret eden Zeytinoğlu, Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ve derin ilişkilerin geliştirilmesinin her iki taraf için de son derece önemli olduğunu vurguladı.