Türkiye-Almanya JETCO 1. Dönem Toplantısı

İki ülke arasında toplam 36 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden Pekcan, ayrıca 7 binden fazla Alman firmanın Türkiye'de yatırımları olduğunu, Alman yatırımlarının tutarının 9,3 milyar doları bulduğunu vurguladı.

Gelecek dönemde ikili ticari ve ekonomik iş birliğinin yeni bir ivme kazanacağına inandığını dile getiren Pekcan, Altmaier ve heyetinde de aynı isteği gördüğünü ifade etti.

Almanya'nın son 10 yılda toplam 1,2 trilyon dolarlık doğrudan yatırım yaptığını anlatan Pekcan, "Bundan böyle Almanya'nın Türkiye'deki yatırımlarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda daha çok Alman firmanın ülkemize yatırım yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- "Ticaret erbabının engellerini kaldırmak için her türlü desteği vereceğiz"

Pekcan, Türkiye'nin ticarette ve yatırımlarda daha teknolojik, insan elinin az değdiği ve bürokratik engellerin kalktığı bir döneme geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz gümrük işlemlerinde basitleştirmeyi, dijitalleştirmeyi ve kolaylaştırmayı getirdik. Şu anda menşe şahadetnamesini, gümrük işlemlerini online yapabiliyoruz. Firmalara yetkilendirilmiş yükümlü statüsü verdik. Yaklaşık 380 firmamız bu konumdadır ve ilk 50 içinde 5 Alman firması bulunmaktadır. Yerinde gümrükleme konusunda 18 firmamıza yetki verdik. İlk uygulama Türkiye'de yatırımı olan bir Alman firma tarafından gerçekleştirildi. Bunun dışında Tekirdağ Limanı'nı pilot liman olarak seçtik. Gemi yoldayken, hazırlık mektubunu bildirdiği andan itibaren gümrük işlemlerini başlattık. Bu gibi aktivitelerimiz bundan böyle de devam edecek. Türk ihracatçısının ve ticaret erbabının önündeki tüm engelleri, gecikmeye ve maliyete sebep olan şeyleri ortadan kaldırmak için her türlü desteği vereceğiz."