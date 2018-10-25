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Türkiye-Almanya JETCO 1. Dönem Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 19:34 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Bundan böyle Almanya'nın Türkiye'deki yatırımlarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda daha çok Alman firmanın ülkemize yatırım yapmasını bekliyoruz" - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier: - "Türkiye'de önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Gümrük duvarları olmadan iyi ticari ilişkilerin sağlanmasını geliştirebiliriz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelecek dönemde Almanya'nın Türkiye'deki yatırımlarının artarak devam edeceğine inandığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda daha çok Alman firmanın ülkemize yatırım yapmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı JW Marriott Otel'de gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Almanya'nın siyasi ve ekonomik açıdan Türkiye'nin en önemli ortaklarından olduğunu söyledi.

Gelecek dönemde ikili ticari ve ekonomik iş birliğinin yeni bir ivme kazanacağına inandığını dile getiren Pekcan, Altmaier ve heyetinde de aynı isteği gördüğünü ifade etti.

Pekcan, Almanya'nın, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olduğuna dikkati çekerek, ithalatta da ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

İki ülke arasında toplam 36 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden Pekcan, ayrıca 7 binden fazla Alman firmanın Türkiye'de yatırımları olduğunu, Alman yatırımlarının tutarının 9,3 milyar doları bulduğunu vurguladı.

Almanya'nın son 10 yılda toplam 1,2 trilyon dolarlık doğrudan yatırım yaptığını anlatan Pekcan, "Bundan böyle Almanya'nın Türkiye'deki yatırımlarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda daha çok Alman firmanın ülkemize yatırım yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- "Ticaret erbabının engellerini kaldırmak için her türlü desteği vereceğiz"

Pekcan, Türkiye'nin ticarette ve yatırımlarda daha teknolojik, insan elinin az değdiği ve bürokratik engellerin kalktığı bir döneme geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz gümrük işlemlerinde basitleştirmeyi, dijitalleştirmeyi ve kolaylaştırmayı getirdik. Şu anda menşe şahadetnamesini, gümrük işlemlerini online yapabiliyoruz. Firmalara yetkilendirilmiş yükümlü statüsü verdik. Yaklaşık 380 firmamız bu konumdadır ve ilk 50 içinde 5 Alman firması bulunmaktadır. Yerinde gümrükleme konusunda 18 firmamıza yetki verdik. İlk uygulama Türkiye'de yatırımı olan bir Alman firma tarafından gerçekleştirildi. Bunun dışında Tekirdağ Limanı'nı pilot liman olarak seçtik. Gemi yoldayken, hazırlık mektubunu bildirdiği andan itibaren gümrük işlemlerini başlattık. Bu gibi aktivitelerimiz bundan böyle de devam edecek. Türk ihracatçısının ve ticaret erbabının önündeki tüm engelleri, gecikmeye ve maliyete sebep olan şeyleri ortadan kaldırmak için her türlü desteği vereceğiz."

Pekcan, Altmaier ile üçüncü ülkelerde birlikte çalışma ve Türk Eximbank-Alman Euler Hermes arasında iş birliği imkanlarını da konuştuklarını aktararak, bundan sonra Altmaier ile ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- "Türkiye'de önemli bir büyüme potansiyeli var"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier da JETCO toplantısıyla 5 yıl önce sözleşilen bir konuyu hayata geçirdiklerini belirterek, ikili ticari ilişkileri yeni bir zemin üzerine inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu tip toplantıların her yıl tekrarlanması gerektiğinin altını çizen Altmaier, "Bakanlıklardan, ekonomiden, dış ticaret müsteşarlıklarından, sektör temsilcilerinin katılımıyla toplantılar yapılması gerekiyor. JETCO toplantısında gruplar oluşturarak, fikirler ortaya atılması önemli." dedi.

Altmaier, gümrük alanındaki dijitalleşme uygulamalarının Türkiye'den öğrenmeleri gereken bir konu olduğunu da kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesine de değinen Altmaier, bu görüşmede iki ülke arasındaki son dönemde öne çıkan sorunlu olan konular ile gümrük alanındaki engeller ve vize hakkında konuştuklarını aktardı. Altmaier, "Bu listeyi ilgili maddelerle daha da tamamlayarak çözüme varmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Altmaier, dünyanın oldukça önemli sorunların yaşandığı bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "Türkiye'de önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Gümrük duvarları olmadan iyi ticari ilişkilerin sağlanmasını geliştirebiliriz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından JETCO anlaşması imzalanırken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Türk ve Alman özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla "Türkiye-Almanya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı" gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
JETCO Peter Altmeier Ruhsar Pekcan

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