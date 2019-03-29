Türkiye altyapı yatırımları için büyük bir potansiyel sunuyor

İSTANBUL (AA) - "Türkiye Yatırım Etkinliği: Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir altyapı" konferansı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sektörel İş Konseyleri ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) iş birliği ile bugün İstanbul'da gerçekleştirildi. DEİK açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, DEİK Başkanı Nail Olpak, AIIB Başkan Yardımcısı Joachim Von Amsberg’in katıldığı konferansta AIIB'nin imkânları tanıtılarak başlıca enerji, ulaştırma-şehir altyapıları ve tedarik konuları ele alındı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, AIIB yetkilileri ile geçen haftadan beri toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, potansiyel projeleri ve alanları değerlendirdiklerini ve bu konferansın Türk özel sektörü için bir platform oluşturacağını aktardı. AIIB’nin 2016 yılında kurulduğunu ve uluslararası arenadaki en genç, çok taraflı yatırım bankası olduğunu anımsatan Aksu, bankanın 93 üyesinin bulunduğunu aktardı.

Üç yıl içinde bankanın, tüm büyük derecelendirme kuruluşlarından üçlü bir derecelendirme kazanarak kendini kanıtladığını dile getiren Aksu, şöyle devam etti: "AIIB’nin sloganı 'Yalın, Temiz ve Yeşil'. Banka kuruluşundan bugüne Türkiye için değerli bir ortak. Türkiye, bankanın sermaye payı bakımından en büyük onuncu üyesidir. Türkiye, 800 milyon dolarlık 2 projesi ile bankanın üçüncü büyük alıcısıdır. AIIB, kurulduğu günden bu yana 35 projeyi onayladı ve üyelerine 7,5 milyar dolar taahhüt etti." Asya bölgesinde altyapı talebinin yüksek olduğunu anlatan Aksu, "Asya Altyapı Yatırım Bankası'na göre, Asya'daki altyapı finansman boşluğu yılda yaklaşık 459 milyar dolar. Türkiye, ekonomik, sosyal ve politik özellikleri ile kendi bölgesinde bir rol model. Üç kıtanın kesiştiği noktada, Türkiye de önemli bir ulaşım koridoru. Son 16 yılda bölgesel etkisi olan birçok mega projeyi de tamamladık. Türkiye, orta vadede de önemli altyapı yatırımları için büyük bir potansiyel sunmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji, ulaşım ve ihale alanlarında 3 toplantının olacağını belirten Aksu, "Büyük enerji yatırımlarına ihtiyaç var. Türkiye'de birçok temiz enerji projesi var. Türkiye, son 17 yılda mega ulaşım projelerini tamamladı. Türk özel sektörü kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip. AIIB, bazı projeleri finanse etmeyi düşünüyor." ifadelerini kullandı. DEİK Başkanı Nail Olpak da etkinlik vesilesiyle Asya Pasifik ülkeleri ile Türkiye’nin gelecek planları için bir yol haritası çizmeye çalışacaklarını bildirdi. Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında “kıtalar arası köprü” görevini üstlendiğini ve bundan dolayı bölgede önemli bir rol alabileceklerini vurgulayan Olpak, 2005 yılında, Asya Pasifik Stratejisi'nin kabul edildiğini anımsattı. Olpak, “Bu strateji ile Türkiye, bölge ülkeleri ile her düzeyde ve tüm sektörlerde ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye sağlam altyapı, genç ve büyük iç pazar, üretken ve eğitimli iş gücü, liberal ve reformist yatırım ortamı ve yeni gelişmekte olan bölgelere yakınlığı ile bir yatırım merkezidir." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda Türkiye’nin, özellikle altyapı yatırımlarında yeteneğini ve potansiyelini gösterdiğini ifade eden Olpak, "3’üncü Havalimanı, yenilenebilir projeler, şehir hastaneleri, BTC boru hattı, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu gibi büyük projeler için özellikle kamu-özel ortaklık (PPP) modelleri inşa etme kabiliyetine sahibiz. Bunun Türkiye'nin çok önemli bir varlığı olduğuna ve bugün burada, bu varlığı karşılıklı yararımız için geliştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı. -"Bölge, Türk enerji sektörü için önemli bir yatırım yeri olabilir" Bölge için önemli olan Kuşak ve Yol projesinin herkes tarafından yakından takip edildiğini dile getiren Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Asya Altyapı Yatırım Bankası ve alternatif finans kaynakları çok değerli ve önemli. DEİK olarak, Türk özel sektörünün kurumsal kapasitesini artırmak ve şu anda yaptığımız gibi özellikle finansmandaki kurumsal ağımızı güçlendirmek için bölge ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türk şirketleri, Çin dışında son yıllarda Hindistan, Vietnam, Tayland, Bangladeş, Endonezya ve Malezya ile ekonomik etkileşimini artırıyor. Güçlü inşaat ve altyapı sektörümüz bu ülkelerde yeni görevler geliştirebilir. Bölgedeki Türk enerji firmalarının ilk adımlarına da şahit olduk. Yüksek nüfus ve bölgenin büyüme potansiyeli, Türk enerji sektörü için önemli bir yatırım yeri olabilir. AIIB’nin finansmanı, Türkiye’nin de dahil olduğu projelerle yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaşıyor ve şu anda ülkede 100 milyon dolarlık bir yatırımı da değerlendiriyor. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası (TSKB) Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi ve Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Türkiye'deki AIIB projelerinin bazı önemli örnekleridir."