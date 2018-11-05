FİNANS

"Türkiye-Amerika ilişkileri her geçen gün daha iyiye gidecek"

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 13:43 | Son Güncelleme

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat: - "Türkiye-Amerika ilişkileri her geçen gün daha iyiye gidecek" - "Şu an Amerika'daki yatırımları Türkiye'ye, Türkiye'deki yatırımları Amerika'ya ulaştırma adına büyük çabalarımız var ve sistematik olarak kurulmuş olan sanayi bölgesinde Amerikan iş adamlarını buraya, Türk iş adamlarını da Amerika'ya götürmeye çalışıyoruz"

KOCAELİ (AA) - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "Türkiye-Amerika ilişkileri her geçen gün daha iyiye gidecek." dedi.

TABA-AmCham tarafından 3-4 Kasım tarihlerinde Kartepe Greenpark Otel'de Prof Dr. Kerem Alkin ve Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde düzenlenen "Ortak Akıl Konferansı"nda konuşan Akat, TABA- AmCham'ın bundan sonraki misyonunun Türkiye ve Amerika arasında referans merkezi olacağını söyledi.

Amerikan firmalarının Türkiye'de iş yapmak istediği zaman TABA- AmCham'ın danışmanlık vereceğini belirten Akat, "Türkiye'den Amerika'ya iş yapmak, şirket kurmak ve üretim yeri açmak isteyen girişimcilerimizden de TABA-AmCham ile iş birliği yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akat, TABA-AmCham'ın sadece ABD'de değil dünyada 117 ülkede var olan AmCham ağıyla ulusal ve uluslararası alanda çok güçlü bir iş iletişim ağına sahip olduğunu belirterek, "İş adamlarımızın bu ağı kullanmalarını ve ticaretlerini artırmalarına katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Vize krizinden, Brunson krizine kadar ekonomik yaptırımların ticaret dünyasına büyük zararlar verdiğini kaydeden Akat, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Amerika ilişkileri her geçen gün daha iyiye gidecek. Yatırım fonları, Türk firmaları soruyor. Türk firmalarına talipler, Türk üreticileri ile iş birliği yapmaya talipler ve Türkiye'de yeni işler yapmaya talipler." bilgisini verdi.

Akat, şu an Amerika'daki yatırımları Türkiye'ye, Türkiye'deki yatırımları Amerika'ya ulaştırma adına büyük çabalarının olduğunu belirterek, "Sistematik olarak kurulmuş olan sanayi bölgesinde Amerikan iş adamlarını buraya, Türk iş adamlarını da Amerika'ya götürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

TABA-AmCham'ın Ankara, İzmir, Çukurova şubeleriyle ve İstanbul merkez üyelerinin geniş katılımıyla düzenlenen ve Türkiye ile Amerika arasındaki ekonomik, ticari ilişkilerin mevcut durumunun ve geleceğinin değerlendirildiği Ortak Akıl Konferansı'nda, sermaye hareketleri ve yatırımların karşılıklı olarak büyük bir potansiyel taşımakla birlikte, şu anki seviyesinin ilişkilerin kuvvetlendirilmesi için yeterli olmadığı belirtildi.

TABA-AmCham ise gelişen şartlar karşısında proaktif davranarak her iş kolundan katılımcıları, kanaat liderlerini, akademisyenleri ve iş insanlarını iki ülkenin de faydasına olmayan olumsuz gelişmeleri durdurmak ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tekrar hak ettiği seviyeye gelmesini sağlamak için bir araya getirdi.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
P&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatıP&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatı
Bursagaz'ın üç Ar-Ge projesi, EPDK tarafından kabul edildiBursagaz'ın üç Ar-Ge projesi, EPDK tarafından kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osma

En Çok Okunan Haberler

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon zammı gelecek?

Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon zammı gelecek?

Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

'Adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak'

'Adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 çocuk annesi, sera projesiyle örnek oldu

4 çocuk annesi, sera projesiyle örnek oldu

P&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatı

P&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatı

Bursagaz'ın üç Ar-Ge projesi, EPDK tarafından kabul edildi

Bursagaz'ın üç Ar-Ge projesi, EPDK tarafından kabul edildi

TOKKDER’den bankalara likidite çağrısı 

TOKKDER’den bankalara likidite çağrısı 

Makine ihracatı yüzde 17.1 artarak 14 milyar dolara çıktı

Makine ihracatı yüzde 17.1 artarak 14 milyar dolara çıktı

Akbank 50 bin öğrencinin eğitim ihtiyacını karşıladı  

Akbank 50 bin öğrencinin eğitim ihtiyacını karşıladı  

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.