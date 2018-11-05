Akat, TABA-AmCham'ın sadece ABD'de değil dünyada 117 ülkede var olan AmCham ağıyla ulusal ve uluslararası alanda çok güçlü bir iş iletişim ağına sahip olduğunu belirterek, "İş adamlarımızın bu ağı kullanmalarını ve ticaretlerini artırmalarına katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Amerikan firmalarının Türkiye'de iş yapmak istediği zaman TABA- AmCham'ın danışmanlık vereceğini belirten Akat, "Türkiye'den Amerika'ya iş yapmak, şirket kurmak ve üretim yeri açmak isteyen girişimcilerimizden de TABA-AmCham ile iş birliği yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TABA-AmCham tarafından 3-4 Kasım tarihlerinde Kartepe Greenpark Otel'de Prof Dr. Kerem Alkin ve Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde düzenlenen "Ortak Akıl Konferansı"nda konuşan Akat, TABA- AmCham'ın bundan sonraki misyonunun Türkiye ve Amerika arasında referans merkezi olacağını söyledi.

Vize krizinden, Brunson krizine kadar ekonomik yaptırımların ticaret dünyasına büyük zararlar verdiğini kaydeden Akat, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Amerika ilişkileri her geçen gün daha iyiye gidecek. Yatırım fonları, Türk firmaları soruyor. Türk firmalarına talipler, Türk üreticileri ile iş birliği yapmaya talipler ve Türkiye'de yeni işler yapmaya talipler." bilgisini verdi.

Akat, şu an Amerika'daki yatırımları Türkiye'ye, Türkiye'deki yatırımları Amerika'ya ulaştırma adına büyük çabalarının olduğunu belirterek, "Sistematik olarak kurulmuş olan sanayi bölgesinde Amerikan iş adamlarını buraya, Türk iş adamlarını da Amerika'ya götürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

TABA-AmCham'ın Ankara, İzmir, Çukurova şubeleriyle ve İstanbul merkez üyelerinin geniş katılımıyla düzenlenen ve Türkiye ile Amerika arasındaki ekonomik, ticari ilişkilerin mevcut durumunun ve geleceğinin değerlendirildiği Ortak Akıl Konferansı'nda, sermaye hareketleri ve yatırımların karşılıklı olarak büyük bir potansiyel taşımakla birlikte, şu anki seviyesinin ilişkilerin kuvvetlendirilmesi için yeterli olmadığı belirtildi.

TABA-AmCham ise gelişen şartlar karşısında proaktif davranarak her iş kolundan katılımcıları, kanaat liderlerini, akademisyenleri ve iş insanlarını iki ülkenin de faydasına olmayan olumsuz gelişmeleri durdurmak ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tekrar hak ettiği seviyeye gelmesini sağlamak için bir araya getirdi.

