"Türkiye arıcılıkta büyük bir merhale katetti"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arıcılık konusunda Türkiye'nin çok büyük bir merhale katettiğini belirterek, "Yani 70 bin tonlardan 110 bin tona geldik son 10-15 yıl içerisinde." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Pakdemirli, Ordu-Giresun Havalimanı'nda ilgililerce karşılandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Pakdemirli, Başkan Hilmi Güler'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Pakdemirli, Arıcılık Araştırma Enstitüsüne geçerek buradaki tesislerde incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, söz konusu enstitünün 10 milyon avro yatırımla gerçek anlamda örnek bir tesis olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, arıcılık konusunda Türkiye'nin çok büyük bir merhale katettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yani 70 bin tonlardan 110 bin tona geldik son 10-15 yıl içerisinde. Gelişmeler son derece iyi. Artan denetimlerimizle beraber geçmişteki tağşiş uygulamaları da artık Türkiye'de yok. Bundan sonrasında biz daha fazla bu işi nasıl pazarlarız, coğrafi işareti nasıl öne çıkartırız, yerel ürünleri nasıl öne çıkartırız, nasıl pazarlamamızı artırırız, nasıl ihracatımızı artırırız ile uğraşmamız lazım. Çünkü dünyadaki en büyük ikinci üretici olarak hala istediğimiz anlamda, istediğimiz yerde değiliz. Yapmış olduğumuz ihracat henüz daha 7 bin tonlarda."