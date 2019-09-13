"Türkiye artık düzlüğe çıkıyor"

GAZİANTEP (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin artık düzlüğe çıktığını belirterek, "Merkez Bankasının gösterdiği faiz 24'tü, dün 16,50'ye düştü. Enflasyon 25'lerden yüzde 15 seviyelerine geriledi. Önümüzdeki aylarda tek haneli rakamları da göreceğiz." dedi.

Turagay, Güneydoğu İhracatçı Birliklerince (GAİB) Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül törenindeki konuşmasında, ülkedeki sanayi ve ihracatçıların neler yaptığının farkında olduklarını, onların yaptığı fedakarlık ve çalışkanlık karşısında da bakanlık olarak her zaman sanayici ve ticaret eşrafının yanında olduklarını belirtti.

Salondaki iş adamlarına "Sizler gerçekten kahramansınız" diye seslenen Turagay, bugün ülke ve Gaziantep ticaretinin geldiği noktanın esas mimarlarının da yine iş adamları olduğuna işaret etti.

Turagay, Gaziantep'in ihracatının şu anda yıllık 7 milyar dolarların üzerine çıktığını ve bunun daha da üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sanayici ve tüm iş adamlarının moral bozmadan daha fazla çalışıp hep birlikte daha iyi yerlere gelinebileceğini aktaran Turagay, şöyle konuştu: