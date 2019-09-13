FİNANS

"Türkiye artık düzlüğe çıkıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 21:06 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: - "Merkez Bankasının gösterdiği faiz 24'tü, dün 16,50'ye düştü. Enflasyon 25'lerden yüzde 15 seviyelerine geriledi. Önümüzdeki aylarda tek haneli rakamları da göreceğiz" - "2018 yılında yaşadığımız büyük taarruzu atlatmayı başardık. Bunu da dik durarak başardık. 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye artık düzlüğe çıkıyor. 2020 yılından itibaren göreceksiniz büyüme hızımız hızla artacak"

GAZİANTEP (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin artık düzlüğe çıktığını belirterek, "Merkez Bankasının gösterdiği faiz 24'tü, dün 16,50'ye düştü. Enflasyon 25'lerden yüzde 15 seviyelerine geriledi. Önümüzdeki aylarda tek haneli rakamları da göreceğiz." dedi.

Turagay, Güneydoğu İhracatçı Birliklerince (GAİB) Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül törenindeki konuşmasında, ülkedeki sanayi ve ihracatçıların neler yaptığının farkında olduklarını, onların yaptığı fedakarlık ve çalışkanlık karşısında da bakanlık olarak her zaman sanayici ve ticaret eşrafının yanında olduklarını belirtti.

Salondaki iş adamlarına "Sizler gerçekten kahramansınız" diye seslenen Turagay, bugün ülke ve Gaziantep ticaretinin geldiği noktanın esas mimarlarının da yine iş adamları olduğuna işaret etti.

Turagay, Gaziantep'in ihracatının şu anda yıllık 7 milyar dolarların üzerine çıktığını ve bunun daha da üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sanayici ve tüm iş adamlarının moral bozmadan daha fazla çalışıp hep birlikte daha iyi yerlere gelinebileceğini aktaran Turagay, şöyle konuştu:

"Türkiye'de faizler 1,5 ayda 7,5 puan düştü. Merkez Bankasının gösterdiği faiz 24'tü, dün 16,50'ye düştü. Enflasyon 25'lerden yüzde 15 seviyelerine geriledi. Önümüzdeki aylarda tek haneli rakamları da göreceğiz. 2018 yılında yaşadığımız büyük taarruzu atlatmayı başardık. Bunu da dik durarak başardık. 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye artık düzlüğe çıkıyor. 2020 yılından itibaren göreceksiniz büyüme hızımız hızla artacak."

Dünyada bazı teknoloji savaşlarının yaşandığını, bu durumun Türkiye için fırsatları da doğurduğunu belirten Turagay, yaşanan bu sorundan ortaya çıkacak boşluğu Türkiye'nin doldurabileceğine dikkati çekti.

- Diğer konuşmacılar

Gaziantep Valisi Davut Gül de Gaziantep'in el birliğiyle sorunlarını çözüp büyümesine devam ettiğini belirtti.

Sanayi ve iş dünyasının da bu anlamda büyük bir güç dengesi oluşturduğunu anlatan Gül, şu an 7 milyar dolar seviyesinde olan ihracat rakamlarını kısa zamanda çok daha artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in hemen her alanda güçlü ve iddialı bir şehir olduğunu vurguladı.

Bu anlamda kentin önemli avantajlarından birisinin de mutfak kültürü olduğunu belirten Şahin, gastronomi alanında emin adımlarla ilerleyen kentin bu alanda da önemli kazanımlar elde edeceğine inandığını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri GAİB'in en çok ihracat gerçekleştiren 100 firmasına plaketlerini takdim etti.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun olduİtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu
Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşındaDedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GAİB Gaziantep Güneydoğu İhracatçı Birlikleri ihracat Rıza Tuna Ruagay

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Bir banka daha faizleri indirdi

Bir banka daha faizleri indirdi

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Fiyatı 7'ye katlandı

Fiyatı 7'ye katlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Son dakika! Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.