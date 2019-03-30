Türkiye, askeri gemicilikte teknoloji ihraç edecek

Uzun, İstanbul Tersanesi olarak yaklaşık 2 yıldır Malezya'da bölgesel ofis onayı alarak varlıklarını sürekli gösterdiklerini aktardı.

Malezya'da kamu ve özel sektörde çok büyük atılımları olduğunu kaydeden Uzun, "Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm projelerine en önemli aday olarak hem gemi, bot inşası, hem de dizayn anlamında yapabileceğimiz katkıyı en üst düzeyde temsil kabiliyetine haiz olduk." diye konuştu.

Yaklaşık 2 sene boyunca Malezya’da bulunan tüm tersaneleri gezdiklerini, imkan ve kabiliyetlerine hakim olduklarını dile getiren Uzun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elimizdeki yeteneklerle Malezya'nın sahip olduğu imkanları karşılaştırarak neler yapabileceğimizi ortaya koyduk. Bu anlamda da Malezya'nın en yakın anlamda ihtiyaç duyduğu projelere gerekli tekliflerimizi ilettik. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak Malezya Hükümeti ile doğrudan bağlantılı Boustead Heavy Industries ile bir iş birliği anlaşması imzaladık. Boustead bünyesinde 3 tersane var, imzaladığımız anlaşma Boustead Langkawi Tersanesi'yle oldu. Bu anlamda ilk olarak alüminyum bot inşası konusunda dünyada çok az firmada bulunan üstün alüminyum işleme teknolojisini transfer etme ve bu anlamda buradaki projelere dahil olma yönünde çok önemli bir adım attık. Bu adımın meyvelerini de çok kısa zamanda göreceğimize inanıyoruz. Bu anlamda Türkiye’yi de en iyi şekilde temsil ettiğimize inancımız tam."