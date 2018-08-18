"Türkiye atılması gereken adımları hayata geçiriyor"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin, ortaya koyduğu iradeyle atılması gereken adımları hayata geçirdiğini belirtti.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Türkiye üzerinde oluşturulan olumsuz havanın ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını ifade etti.

ABD yönetiminin hukuksuz uygulamalarına karşı atılan adımları desteklediklerini vurgulayan Burkay, "Ekonomi politikalarımızın yeni sistemle birlikte tek merkezden yönetilmesi, ortaya çıkan sorunlara karşı kararların hızlı ve etkin bir şekilde alınmasını sağladı. Bu süreçte ekonomi yönetimimizin ve ilgili bakanlıklarımızın finansal piyasaları ve reel sektörümüzü rahatlatmak amacıyla atmış olduğu adımlar da oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, ekonominin panik havasından uzaklaşması ve döviz piyasasındaki olumlu gelişmelerin yapılan hamlelerin doğruluğunu ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, ortaya koyduğu iradeyle atılması gereken adımları hayata geçiriyor. Sektörlerin ortaya çıkan ekonomik koşullara göre pozisyon alması gereken bu süreçte, en büyük gücümüz olan üretime ve ihracata sağlanan destekler de büyük önem taşıyor. Ekonomi yönetiminin finans ve bankacılık sektörleriyle yatırımcılara ilişkin desteklerini üretici ve ihracatçılarımızı da kapsayacak şekilde genişletmesini bekliyoruz. Şirketlerimizin ortak kaygıları var. Özellikle dövizdeki dalgalanma, firmaların finansal yapılarında ciddi bozulmalara sebep oldu. Firmaların son dönemde kur artışı nedeniyle kredilerdeki limit artışı ve banka teminatları konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin beklentileri, yapılan düzenlemelerle karşılık buldu. Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde, artışın dikkate alınmaması ile yine kur etkisinden kaynaklanan kredi teminatları konusunda firmalardan ek teminat talep edilmemesi, bu süreçte iş dünyamızın elini rahatlatacaktır."