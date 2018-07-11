Türkiye Avrupa Gelecek Formu Eğitim Programı'na 33 genç lider katıldı

İstanbul, 11 Temmuz (DHA) - Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Değişim Kültürü İnisiyatifi (TCCI) ve Mercator Stiftung tarafından Türkiye, Almanya ve Avrupa’dan 33 genç liderin katıldığı “Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu” isimli eğitim programı düzenlendi.
TÜSİAD, TCCI ve Mercator Stiftung Paris ve Berlin’de “Turkey-Europe Future Forum / Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu”adlı eğitim programının dördüncüsünü düzenledi. Programın Paris’te düzenlenen ilk ayağına Institut du Bosphore (Paris Bosphorus Institute) destek verdi. Programa Türkiye,Almanya ve Berlin’den 25- 38 yaş arasında 33 genç lider katıldı.
“Rethink Europe’s Future / Avrupa’nın Geleceğini Düşünmek” ana temasının işlendiği programda Fransa ve Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) politikaları ve reform önerileri, dünyada ve Avrupa’da küreselleşme karşıtı akımlar, Türkiye
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