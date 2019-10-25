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"Türkiye, Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi"

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Buzdolabı Fabrikaları Ar-Ge Müdürü Hasan Emrah Şafak: - "Ülkemiz, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisidir. Geçtiğimiz yıl 28 milyon 500 bin beyaz eşya Türkiye'de üretildi. Bu sektör 600 bin kişiye istihdam sağlıyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Buzdolabı Fabrikaları Ar-Ge Müdürü Hasan Emrah Şafak, "Ülkemiz, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisidir. Geçtiğimiz yıl 28 milyon 500 bin beyaz eşya Türkiye'de üretildi. Bu sektör 600 bin kişiye istihdam sağlıyor." dedi.

Şafak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Akıllı Ürünler Akıllı Fabrikalar" konferansında, Manisa'daki Vestel fabrikasının Avrupa'da tek kampüste bulunan en büyük üretim üssü olduğunu söyledi.

Dünyadaki beyaz eşya üreticilerinin 2018 yılında yaklaşık 510 milyon beyaz eşya ürettiğini dile getiren Şafak, şöyle konuştu:

"Çin, dünya beyaz eşya üretiminin yarısından fazlasını yapıyor. Bu üretimin büyük kısmını iç pazara satıyor. Çin’den sonra ikinci sırada Türkiye var. Türkiye’nin beyaz eşya üretiminde rolü çok büyük. Ülkemiz, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisidir. Geçtiğimiz yıl 28 milyon 500 bin beyaz eşya Türkiye'de üretildi. Bu sektör 600 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Firmamızda geçen yıl 8 milyon 500 bin beyaz eşya ürettik. Düzenli olarak büyüme trendindeyiz. 2019 yılını da yaklaşık 9 milyon 500 bin beyaz eşya üretimiyle kapatacağız."

- "Dünyanın en az enerji tüketen ürünlerine sahibiz"

Türkiye'de 21 yıldır ihracat şampiyonu olduklarını belirten Şafak, ürettikleri beyaz eşyanın yüzde 80'ini 155 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

"Türkiye’de değil, dünyada en az enerji tüketen ürünlere sahibiz." diyen Şafak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji tüketimi konusu sürdürülebilir dünya için çok önemli. Burada bütün ürün gruplarımızla da dünyanın en az enerji tüketen ürünlerine sahibiz. 20 milyon hanedeki eski ürünleri alıp yerlerine bu ürünleri koyduğumuzda elde edeceğimiz tasarruf 2 bin 650 rüzgar türbininin bir senede üreteceği enerjiye eş değer."

Konuşmasının ardından AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Vestel Beyaz Eşya AŞ Ar-Ge Müdürü Şafak'a plaket takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ar-Ge beyaz eşya Hasan Emrah Şafak Vestel

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