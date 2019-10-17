FİNANS

"Türkiye, Avrupa'nın en büyük ikinci LNG piyasası haline geldi"

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan: - "Gaz talebinde sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) artan payı sonucu 2018 itibarıyla ülkemiz, dünyanın en büyük 7'inci, Avrupa'nın en büyük 2'nci LNG piyasası haline geldi" - "Geldiğimiz nokta bundan sonra bizleri yeni hedeflere yöneltmektedir. Yeni hedefimiz ticaret merkezi olmaktır" - Uluslararası Enerji Forumu Genel Sekreteri Dr. Sun Xiansheng: - "Türkiye devam eden doğal gaz projeleriyle yalnızca kendi enerji talebini güvence altına almıyor aynı zamanda Avrupa ülkeleri için de bir enerji merkezi olma potansiyelini güçlendiriyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye doğal gaz sektörünün çok önemli bir gelişim ve başarı örneği gösterdiğini belirterek, "Gaz talebinde sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) artan payı sonucu 2018 itibarıyla ülkemiz, dünyanın en büyük 7'inci, Avrupa'nın en büyük 2'nci LNG piyasası haline geldi." dedi.

Arslan, bu yıl "Ortak Enerjimiz, Ortak Geleceğimiz" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Doğa Gaz Kongre ve Fuarı'nın açılışında, Türkiye'nin dünya enerji sektöründeki konumu ve rolü itibarıyla giderek güçlendiğini, uluslararası piyasalara entegre bir ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi enerji sektörü açısından cazip ve etkin kılan önemli faktörler olduğunu ifade eden Arslan, bu faktörleri şu şekilde sıraladı:

"Ülkemizde özellikle 2002 yılı sonrasında atılan serbestleşme adımları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulması enerji sektörünün özel sektör yatırımlarıyla güçlenmesi imkanını sağladı. Türkiye, genç nüfusu ve gelişen ekonomisi ile dünyada enerji talebi en hızlı artan ikinci ülke konumunda. İyi işleyen bir enerji piyasası modeli oluşturuldu. Doğal gaz dağıtım sektörünün gelişiminde uygulanan model, diğer ülkelere örnek teşkil eden bir uygulama oldu. Ayrıca, Türkiye coğrafi konumu itibarıyla da çok stratejik bir noktada bulunuyor."

- Yıllık gaz tüketimi 50 milyar metreküpün üzerinde

Türkiye'de doğal gaz dağıtım sektörünün ciddi bir gelişim gösterdiğini aktaran Arslan, 140 bin kilometrelik gaz şebekesi ve 16 milyona yaklaşan abone sayısıyla büyümenin devam ettiğini söyledi.

Arslan, gaz dağıtım şirketlerinin şebeke yatırımları sonucunda 66 milyondan fazla vatandaşa gaz ulaştırıldığını anımsattı. Gaz ulaşan 66 milyon vatandaş içerisinden 51,5 milyonunun aktif kullanıcı olduğunu kaydeden Arslan, Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküpün üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

Şebeke yatırımlarının yanı sıra Doğal Gaz Organize Toptan Satış Piyasası altyapısının oluşturularak buradaki faaliyetlerin bir yıldır başarıyla sürdürüldüğünü hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Türkiye, dünyanın en büyük 18'inci, Avrupa'nın ise en büyük 4'üncü gaz piyasası konumunda bulunuyor. Ayrıca ülkemizde büyük önem arz eden LNG altyapı yatırımları da devreye alındı. Gaz talebinde LNG'nin artan payı sonucu, 2018 itibarıyla ülkemiz dünyanın en büyük 7'nci, Avrupa'nın en büyük 2'nci LNG piyasası haline geldi. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi Türkiye doğal gaz piyasası, geçtiğimiz 32 yılda amaçlanan hedeflerin tamamına yakınını gerçekleştirmiştir. Geldiğimiz nokta bundan sonra bizleri yeni hedeflere yöneltmektedir. Yeni hedefimiz ticaret merkezi olmaktır."

GAZBİR olarak da bu süreçte gelişmiş ülke piyasa uygulamaları ve teknolojik gelişmeleri yakından izlediklerini aktaran Arslan, etkileşim içinde oldukları tüm ülkelerle olumlu sonuç almaya yönelik her türlü stratejinin destekçisi olduklarını söyledi.

- "Türkiye konumunu güçlendirdi"

Uluslararası Enerji Forumu Genel Sekreteri Dr. Sun Xiansheng de Türkiye’nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı gibi projelerle enerji haritasındaki konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

Sun Xiansheng, Türkiye'nin gaz projelerinin enerji güvenliğine çok büyük katkıları olduğunu dile getirerek, “Türkiye devam eden doğal gaz projeleriyle yalnızca kendi enerji talebini güvence altına almıyor aynı zamanda Avrupa ülkeleri için de bir enerji merkezi olma potansiyelini güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Sanayi Bölgesi'nden 680 milyon dolarlık ihracat yapılıyorSanayi Bölgesi'nden 680 milyon dolarlık ihracat yapılıyor
Türkiye’den Çin’e 90 bin dolarlık pamuk şeker ihracatıTürkiye’den Çin’e 90 bin dolarlık pamuk şeker ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz dağıtım GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan INGAS LNG

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Zam geldi! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

Zam geldi! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sanayi Bölgesi'nden 680 milyon dolarlık ihracat yapılıyor

Sanayi Bölgesi'nden 680 milyon dolarlık ihracat yapılıyor

Türkiye’den Çin’e 90 bin dolarlık pamuk şeker ihracatı

Türkiye’den Çin’e 90 bin dolarlık pamuk şeker ihracatı

TOKİ, 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı

TOKİ, 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı

Kuaförlüğü bıraktı, topraksız tarımla çilek üretiyor

Kuaförlüğü bıraktı, topraksız tarımla çilek üretiyor

VakıfBank uluslararası piyasalardan 417 milyon dolarlık kaynak sağladı

VakıfBank uluslararası piyasalardan 417 milyon dolarlık kaynak sağladı

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz’dan Dünya Gıda Günü’ne ilişkin açıklama

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz’dan Dünya Gıda Günü’ne ilişkin açıklama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.