- "Türkiye Avrupa'nın karavan üretim üssü olabilir"

CEM ŞAN - Yat sektörüne yapılan ÖTV indirimiyle dünyanın en önemli üretim merkezi haline gelen Türkiye'nin karavancılık sektörüne yapılacak ÖTV indirimiyle de Avrupa'nın karavan üretim üssü haline gelebileceği belirtildi.

Bursa merkezli karavan üreticisi olan ve yurt dışına da karavan üretip satan Viya Karavan Genel Müdürü Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de karavancılığın yeni gelişen ve önünde pek çok engel bulunan bir sektör olduğunu söyledi.

Sıfır karavan yapılabilmesi için yüksek miktarda ÖTV ödenmesi gerektiğini ifade eden Taşkın, sıfır alınan bir panelvanın kamyonet (N1) sınıfında yer aldığını belirtti.

Sıfır kilometre, 2000 motor üstü bir aracın karavana dönüştürüldüğünde yüzde 160 ÖTV ödendiğini aktaran Taşkın, 5 yaş ve üstü araçların karavana dönüştürüldüğünde düşük ÖTV ödendiğini ancak 5 yaşın üstünde temiz bir araç bulmanın da oldukça zor olduğunu vurguladı.

Taşkın, Türkiye'de karavan sınıfı olmadığı için karavanların otomobil sınıfı (M1) kategorisine dahil edildiğine dikkati çekerek, "Karavan, ambulans gibi araçları birbirinden ayıracak yeni sınıflar oluşturulması için çalışma yapılmalı. Avrupa'da örneğin kamyonet kategorisindeki panelvan araçlardan dönüşümü yapılan karavanların hepsi karavan sınıfında kalmaktadır. Kara yollarındaki mevzuatta ise karavanlar M1 sınıfı otomobille aynı şekilde değerlendirilmektedir. İlk muayene üç yılda, diğer muayeneler iki yılda bir olmaktadır. Ayrıca bu muayenelerde karavan kısmı da muayeneden geçmek zorundadır." diye konuştu.