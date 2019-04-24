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Türkiye, Azerbaycan ile ortak yük vagonu üretecek

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Bakanlığa bağlı TÜDEMSAŞ tarafından üretilen 150 milli ve yerli yük vagonu, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nda şu anda yük taşıyor. Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da imalathane kurup bu hatta işletilecek yük vagonlarının ortak olarak üretilmesi konusu projelendirildi" - "BTK anlaşmaları çerçevesinde Ankara-Tiflis-Bakü arasında Azerbaycan Demiryollarının Stadler firmasından temin ettiği 10 vagonla yolcu taşımacılığı yapılacak. Söz konusu trenin çalışma plan ve programının yapılması için taraflar 24-25 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelecek"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜDEMSAŞ tarafından üretilen 150 milli ve yerli yük vagonunun, Bakü-Tiflis Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nda yük taşıdığını belirterek, "Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da imalathane kurup bu hatta işletilecek yük vagonlarının ortak üretilmesi konusu projelendirildi." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'den ve Orta Asya'dan ülkeye ulaşan tüm yolları birleştiren BTK Demiryolu Hattı'nın, altyapı olarak çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Söz konusu projenin sadece 3 ülkeyi değil, İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Çin'i birbirine bağladığını anlatan Turhan, Bakü'den Kars'a uzanan 829 kilometrelik demir yolu hattının, Hazar Geçişli Orta Koridor hattının önemli bir parçasını tamamladığını bildirdi.

Projenin öneminin gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacağına dikkati çeken Turhan, "Çünkü Çin ve Avrupa arasındaki ticaret bugün, günde 1,5 milyar doları bulan boyutlara ulaştı. Bu ticaret akışının artarak devam etmesi ve 5-6 yıl içinde günde 2 milyar doları geçmesi bekleniyor." diye konuştu.

BTK hattından bugüne kadar toplam 184 bin ton yük taşındığını dile getiren Turhan, bu yükün 17 bin 500 tonunun Türkiye üzerinden transit gönderilen yük olduğunu ifade etti.

Turhan, BTK hattından taşınan yükün toplam uluslararası taşımalardaki oranının ise geçen yıl yüzde 6,8 civarında olduğunu belirtti.

BTK hattı üzerinden bu yılın ocak ayında ilk kez Türkiye ile Çin arasında yük taşımacılığının başlatıldığına dikkati çeken Turhan, Çin'den Köseköy'e ocakta 4 konteynerin, şubatta 5 konteynerin taşındığını, Çin'den çıkan 26 konteynerlik ilk blok konteyner treninin ise 15 Nisan'da Köseköy'e ulaştığını kaydetti.

Turhan, trenin bin 974 kilometrelik Türkiye parkurunu 57 saat 30 dakikada tamamladığını bildirdi.

- "Taraflar 24-25 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelecek"

Kısa dönem içinde iki ülke arasında ve Türkiye üzerinden Marmaray geçişi kullanılarak Çin-Avrupa arasında düzenli blok yük trenlerinin işletilmesi konusunda önemli gelişmeler kaydedildiğine işaret eden Turhan, şöyle devam etti:

"BTK hattında yüklerin hızlı ve ekonomik taşınması amacıyla bu hatta taşınan yüklere özel tarife uygulanmakta ve trenlerin seyir sürelerinde işletilmesi konusunda hassasiyet gösterilmektedir. BTK anlaşmaları çerçevesinde Ankara-Tiflis-Bakü arasında Azerbaycan Demiryollarının Stadler firmasından temin ettiği 10 vagonla yolcu taşımacılığı yapılacak. Söz konusu vagonlar değişik tipte yataklı ve yemekli vagonlardan teşkil olacak tren dizisinin toplam kapasitesi 257 kişidir. Söz konusu trenin çalışma plan ve programının yapılması için taraflar 24-25 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelecek. Toplantı sonucunda trenin haftalık çalışma gün ve saatleri, biletleme işlemleri gibi detaylar görüşülmek suretiyle sonuca bağlanması bekleniyor."

Bakan Turhan, bu hatla ilgili gelen sorulardan yolcu yoğunluğunun fazla olacağının tahmin edildiğini ifade ederek, tren teşkilinin sadece Azerbaycan Demiryolları'na ait dar ve geniş hatta işleyen vagonlardan oluşacağını söyledi.

- "BTK hattında 150 vagon yük taşıyor"

Bakanlığa bağlı TÜDEMSAŞ tarafından üretilen 150 milli ve yerli yük vagonunun, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nda şu anda yük taşıdığını dile getiren Turhan, Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da imalathane kurup bu hatta işletilecek yük vagonlarının ortak olarak üretilmesi konusunun projelendirildiğini kaydetti.

Turhan, imalat yapılacak fabrika sahalarının kurulumuyla ilgili teknik desteği Türkiye'nin sağlayacağını ifade etti. Kurulacak fabrikada kullanılacak makine teçhizatının da Türkiye'den sağlanacağını bildiren Turhan, "Şu anda söz konusu çalışma proje aşamasında devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Azerbaycan arasında işletilebilecek vagonların TÜDEMSAŞ tarafından üretilmesi amacıyla da çalışmaların başlatıldığını anlatan Turhan, "Bu kapsamda Azeri dostlarımızdan bir adet EA tipi vagon alınarak Türkiye'ye getirildi ve TÜDEMSAŞ tarafından yeni vagon projelendirildi. İki adet prototip üretilmesi planlanmış ve 2019 yılı içinde tamamlanması planıyla çalışmalara da başlandı. Azerbaycan'ın 600 vagona ihtiyacı olduğu belirtildi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesi Cahit Turhan

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