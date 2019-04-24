Türkiye, Azerbaycan ile ortak yük vagonu üretecek

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜDEMSAŞ tarafından üretilen 150 milli ve yerli yük vagonunun, Bakü-Tiflis Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nda yük taşıdığını belirterek, "Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da imalathane kurup bu hatta işletilecek yük vagonlarının ortak üretilmesi konusu projelendirildi." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'den ve Orta Asya'dan ülkeye ulaşan tüm yolları birleştiren BTK Demiryolu Hattı'nın, altyapı olarak çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Söz konusu projenin sadece 3 ülkeyi değil, İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Çin'i birbirine bağladığını anlatan Turhan, Bakü'den Kars'a uzanan 829 kilometrelik demir yolu hattının, Hazar Geçişli Orta Koridor hattının önemli bir parçasını tamamladığını bildirdi.

Projenin öneminin gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacağına dikkati çeken Turhan, "Çünkü Çin ve Avrupa arasındaki ticaret bugün, günde 1,5 milyar doları bulan boyutlara ulaştı. Bu ticaret akışının artarak devam etmesi ve 5-6 yıl içinde günde 2 milyar doları geçmesi bekleniyor." diye konuştu.