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"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 19:47 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tavuk eti, kırmızı et ve balık eti toplamı Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek aslında Türkiye'nin et ile ilgili de problemi yok"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tavuk eti, kırmızı et ve balık eti toplamı Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek aslında Türkiye'nin et ile ilgili de problemi yok." dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eylül ayı meclis toplantısına katılan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde işlerin daha hızlı yürüdüğünü söyledi.

Almanya'da 3 bin kanunun bulunduğunu, Türkiye'de ise 9 bin kanunun bulunduğunu belirten Pakdemirli, "Bazı şeyleri kararname ile çözmek lazım. Eğer birini başkan olarak seçiyorsak tabii ki karar verecek. Bürokrasiyi hızlandırmanın yolunu bulmamız lazım çünkü millet gerçekten hizmet bekliyor." diye konuştu.

Geleceğin sektörlerinin eğitim ve tarım olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2035 yılında bugün hiç kurulmamış bir şirket dünyanın en büyük şirketi olacak. Bu şirket eğitim sektöründe olacak. Trilyon dolarla ölçülecek bir şirket kuracak. İkinci en büyük şirket ise tarım sektöründe olacak. Dünyayı doyuran lider ülke olacak. O yüzden tarıma çok önem vermemiz lazım. Şöyle bir aşmamız gereken zorluk var. Bugün itibarıyla dünya nüfusu 7,5 milyar. 2050'de 9,1 milyar olacak. Şehirleşme bugün itibarıyla yüzde 55, 2050 itibarıyla yükselmiş olacak. Köyden kente göç kaçınılmazken, diğer yandan dünyada 6 trilyon gıda üretimi var. Bir yandan göç kaçınılmazken, diğer yandan yüzde 50 gıda üretimini artırmamız gerekiyor. Bu zor ev ödevini, teknoloji olmadan yapmak imkansız gibi gözüküyor. Hep 4.0 gibi kavram var. Tarımda da 4.0 mutlaka kullanmamız lazım."

Bakanlık olarak hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumakla görevli olduklarını kaydeden Pakdemirli, tüketiciyi enflasyona ezdirmemek için çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin buğday ile ilgili bir probleminin olmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Fiyatlar da zaten düşmeye başladı. Yakın zamanda buğday ile ilgili önemli bir artış bekliyoruz. Cuma günü de buğday fiyatları ile olumlu bir gelişme de açıklanacak diye biliyorum." şeklinde konuştu.

- "Tarımda yapısal problemleri çözmek için gerekli adımları atıyoruz"

Hayvancılık konusununda da gelişmeleri değerlendiren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emin olun tarımda yapısal problemleri çözmemiz için gerekli adımları atıyoruz ama bunun için lütfen sabırlı olun. Biraz kredi verin. Genç bir tarım bakanıyım biraz krediyi hak ediyorum diye düşünüyorum. Biraz sabır, biraz sabır. Türkiye'nin protein üretiminde sorun yok. Protein üretimi toplamda eksiğimiz yok. Sadece bizim et tercihimiz var. Yani tavuk eti, kırmızı et ve balık eti toplamı Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek aslında Türkiye'nin et ile ilgili de problemi yok."

Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydeden Pakdemirli, iş dünyasının neler yaşadığını çok iyi bildiğini ancak bir miktar daha dişlerin sıkılması gerektiğini belirtti.

- İZTO Başkanı Özgener

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Bakan Pakdemirli'ye meclis toplantısına katıldığı için teşekkür etti.

İzmir'in ekonomik verilerinden bahseden Özgener, "Yıllık tarımsal üretim değeri 15 milyar liranın üzerinde olan, 3 büyük tarım havzasında teknolojiyi etkin kullanan, organik tarımın öncüsü ve kırsal kalkınmanın anahtarı olan kooperatifleşmede usta olan İzmir’i daha da ileri taşımalıyız." dedi.

Özgener, İzmir'e ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmak için çalışmalar yürüttüklerini de vurguladı.

İZTO olarak, Körfez Geçiş Projesi'nin hayata geçmesini istediklerini vurgulayan Özgener, şunları kaydetti:

"Projenin eksikleri olabilir tamamlanır ancak 'her bir altyapı ve üstyapı yatırımını istemiyoruz' diyerek, dava ederek bir yere varılamaz. Bunlar uzun soluklu projeler, gerçekleşmesi uzun yıllar alıyor. Bu projeler ihtiyaç ortaya çıktığında değil gelecekteki ihtiyaçlara ilişkin öngörü ile yapılır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu da Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptığımız toplantıda yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bakanlığımız mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmaları mutlaka yapacaktır, biz de kendilerine her aşamada destek olacağımızı belirtmek istiyoruz."

Toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve İZTO Meclis üyeleri katıldı.

"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tavuk eti, kırmızı et ve balık eti toplamı Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek a

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
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İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özgener

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özgener
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
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İzmir Ticaret Odası Mahmut Özgener Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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