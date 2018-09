"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tavuk eti, kırmızı et ve balık eti toplamı Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek aslında Türkiye'nin et ile ilgili de problemi yok." dedi.

Bakanlık olarak hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumakla görevli olduklarını kaydeden Pakdemirli, tüketiciyi enflasyona ezdirmemek için çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin buğday ile ilgili bir probleminin olmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Fiyatlar da zaten düşmeye başladı. Yakın zamanda buğday ile ilgili önemli bir artış bekliyoruz. Cuma günü de buğday fiyatları ile olumlu bir gelişme de açıklanacak diye biliyorum." şeklinde konuştu.

- "Tarımda yapısal problemleri çözmek için gerekli adımları atıyoruz"

Hayvancılık konusununda da gelişmeleri değerlendiren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emin olun tarımda yapısal problemleri çözmemiz için gerekli adımları atıyoruz ama bunun için lütfen sabırlı olun. Biraz kredi verin. Genç bir tarım bakanıyım biraz krediyi hak ediyorum diye düşünüyorum. Biraz sabır, biraz sabır. Türkiye'nin protein üretiminde sorun yok. Protein üretimi toplamda eksiğimiz yok. Sadece bizim et tercihimiz var. Yani tavuk eti, kırmızı et ve balık eti toplamı Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek aslında Türkiye'nin et ile ilgili de problemi yok."