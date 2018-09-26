"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tavuk eti, kırmızı et ve balık eti toplamı Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek aslında Türkiye'nin et ile ilgili de problemi yok." dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eylül ayı meclis toplantısına katılan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde işlerin daha hızlı yürüdüğünü söyledi.

Almanya'da 3 bin kanunun bulunduğunu, Türkiye'de ise 9 bin kanunun bulunduğunu belirten Pakdemirli, "Bazı şeyleri kararname ile çözmek lazım. Eğer birini başkan olarak seçiyorsak tabii ki karar verecek. Bürokrasiyi hızlandırmanın yolunu bulmamız lazım çünkü millet gerçekten hizmet bekliyor." diye konuştu.

Geleceğin sektörlerinin eğitim ve tarım olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2035 yılında bugün hiç kurulmamış bir şirket dünyanın en büyük şirketi olacak. Bu şirket eğitim sektöründe olacak. Trilyon dolarla ölçülecek bir şirket kuracak. İkinci en büyük şirket ise tarım sektöründe olacak. Dünyayı doyuran lider ülke olacak. O yüzden tarıma çok önem vermemiz lazım. Şöyle bir aşmamız gereken zorluk var. Bugün itibarıyla dünya nüfusu 7,5 milyar. 2050'de 9,1 milyar olacak. Şehirleşme bugün itibarıyla yüzde 55, 2050 itibarıyla yükselmiş olacak. Köyden kente göç kaçınılmazken, diğer yandan dünyada 6 trilyon gıda üretimi var. Bir yandan göç kaçınılmazken, diğer yandan yüzde 50 gıda üretimini artırmamız gerekiyor. Bu zor ev ödevini, teknoloji olmadan yapmak imkansız gibi gözüküyor. Hep 4.0 gibi kavram var. Tarımda da 4.0 mutlaka kullanmamız lazım."