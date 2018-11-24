FİNANS

Türkiye, Bangladeş pazarına açılmaya hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

DEİK'in ev sahipliğinde Türkiye-Bangladeş İş Konseyi 1. Ortak Toplantısı gerçekleştirildi - Bangladeş ile Türkiye’nin ticaret hacminin 2020 yılı sonuna kadar 2 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) ev sahipliğinde Türkiye-Bangladeş İş Konseyi 1. Ortak Toplantısı gerçekleştirildi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Güney Asya’nın 160 milyon nüfuslu dev ülkesi Bangladeş, dünyanın tekstil merkezi olarak biliniyor. Küresel ölçekte birçok tekstil markasının üretimini gerçekleştirdiği, inşaat, sağlık, turizm, gıda, ilaç gibi farklı sektörde yatırımcılarını bekleyen Bangladeş ile Türkiye’nin ticaret hacminin 2020 yılı sonuna kadar 2 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

DEİK’in ev sahibi olduğu Türkiye-Bangladeş İş Konseyi 1. Ortak Toplantısı, Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki, DEİK'in Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök, Bangladeş İstanbul Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, İş Konseyi Karşı Kanat Kuruluşu Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FBCCI) üyelerinin katılımıyla İstanbul’da düzenlendi.

Toplantının ikinci ayağında geniş katılımlı bir Türk iş insanları heyetinin Şubat 2019’da Bangladeş’i ziyaret etmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Siddiki, Bangladeş’in özellikle kaya, mıcır gibi altyapı malzemelerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ülkedeki ilaç sektörünün her yıl yüzde 25 büyüdüğüne dikkati çeken Siddiki, Bangladeş’ten 140 ülkeye ilaç ihraç edildiğini kaydetti. Siddiki, Türk yatırımcıları bu sektöre yatırım yapmaya davet etti.

DEİK'in Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök ise Bangladeş’in Güney Asya’da değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir potansiyeli olduğunu aktardı. Türkiye-Bangladeş ikili ticaret hacminin 2017 yılı itibarıyla 1,1 milyar dolar olduğunu belirten Gök, ülkedeki potansiyelin doğru değerlendirilmesi halinde 2020 sonuna kadar ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkabileceğini kaydetti.

Bangladeş’in inşaat, gıda, sağlık turizmi ve ilaç gibi sektörlerde yatırımcılara ihtiyaç duyduğunu bildiren Gök, Çin’in son yıllarda Bangladeş pazarındaki yatırımlarını artırdığını, Türk iş insanlarının da ülkedeki yatırım fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Gök, artan dizi ihracatıyla birlikte Bangladeşlilerin Türkiye’ye olan ilgisinin her geçen gün daha çok arttığını belirterek, Bangladeşli insanların seyahat rotalarına Türkiye’yi de eklediklerini aktardı.

Laura Gök, Bangladeş’te bir Türkiye tanıtım ofisi açılması ve iki ülke arasındaki uçuş seferlerinin artırılması halinde Bangladeşlilerin sağlık turizminde Avrupa ülkeleri yerine Türkiye’yi tercih edeceklerini kaydetti. Gök ayrıca, Dakka’ya bir ticaret ataşesi atanmasını talep ettiklerini bildirdi.

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiDEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
Rum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebilirizRum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEİK Türkiye-Bangladeş İş Konseyi 1. Ortak Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Bakan müjdeyi verdi! Aralık ayında Türkiye'ye geliyor!

Bakan müjdeyi verdi! Aralık ayında Türkiye'ye geliyor!

Ünlü akaryakıt şirketi Çekoil konkordato istedi

Ünlü akaryakıt şirketi Çekoil konkordato istedi

En çok hangi marka otomobil satıldı?

En çok hangi marka otomobil satıldı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Rum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz

Rum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz

Corendon filosuna, iki MAX 9 katılıyor

Corendon filosuna, iki MAX 9 katılıyor

Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.