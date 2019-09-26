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Türkiye Bankalar Birliği'nden Azeri bankacılara eğitim

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 12:54 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın: - "Yakın coğrafyamızdaki ülkelerin bankacılık kuruluşlarıyla sürekli ve yakın bir işbirliği halindeyiz. Bu iş birlikleri çerçevesinde İstanbul'da konuk ettiğimiz bankacılar ve sektörümüzle çalışan uzmanlar için çeşitli konularda eğitimler düzenliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), Azerbaycan Bankalar Birliği ile başlattığı eğitim iş birliği programı kapsamında İstanbul'a davet edilen 24 Azeri bankacıya eğitim verildi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, 23-25 Eylül'de düzenlenen program kapsamında, eğitim iş birliğinin Türkiye ayağında düzenleyici kurumlar dahil olmak üzere ilgili uzman kurumlardan da eğitim desteği alındı.

TBB'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen eğitim süresince 24 Azeri banka yöneticisi, aralarında ödeme sistemleri, alternatif dağıtım kanalları, dijital bankacılık, dijital para, blockchain, POS cihazları ve kart operasyonları gibi başlıkların yer aldığı seminerler ve görüşmelere katıldı.

- "Bankacılık sistemindeki tecrübeleri bölge ülkelerdeki meslektaşlarımızla paylaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, TBB olarak, yakın coğrafyadaki ülkelerin bankacılık kuruluşlarıyla sürekli ve yakın bir iş birliği halinde olduklarını belirtti.

Bu iş birlikleri çerçevesinde İstanbul'da konuk ettikleri bankacılar ve sektörle çalışan uzmanlar için çeşitli konularda eğitimler düzenlediklerini aktaran Aydın, "İçerik ve lojistik desteğin Birliğimiz tarafından sağlandığı, konularında uzman kişilerin verdiği eğitimlerle, Türkiye'nin bankacılık sistemindeki tecrübelerini bölge ülkelerdeki meslektaşlarımızla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

TBB, yakın coğrafyadaki bankacılık kuruluşlarıyla kurduğu iş birlikleri çerçevesinde, bugüne kadar Azerbaycan, Bosna Hersek, Sırbistan, Lübnan, Kosova, Irak, Makedonya, Arnavutluk, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenledi.

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Hüseyin Aydın Türkiye Bankalar Birliği

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