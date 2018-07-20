FİNANS

Türkiye Bankalar Birliği'nden bedelli askerlik açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın: - "Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum" - "Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Hüseyin Aydın, bedelli askerlik konusunda yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerlik tasarısının yakın zamanda yasalaşmasının beklendiğini belirtti.

Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğin teminatı olan gençlerin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve iş gücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimizin beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız."

PARTNERTamamını görünce...Tamamını görünce...
BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştıBEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı
Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandıTürkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Hüseyin Aydın TBB

En Çok Okunan Haberler

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Altında ikinci yarı tahmini

Altında ikinci yarı tahmini

Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum

Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı

BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı

Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı

Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı

Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor

Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor

Kripto para alımında 'POS Cihazı' devri

Kripto para alımında 'POS Cihazı' devri

Kuveyt'ten Samsun'a direkt uçuşlar başladı

Kuveyt'ten Samsun'a direkt uçuşlar başladı

“Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar”

“Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.