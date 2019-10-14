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Türkiye Bankalar Birliği'nden Finansal Yeniden Yapılandırma duyurusu

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Duyurudan: - "Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına başlanacaktır" - "Uygulamadan, banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler yararlanabilecek" - "Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliğince (TBB), banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacağı belirtilerek, uygulamadan, 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin yararlanabileceği bildirildi.

TBB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması
Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, birliğin sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için
FYY uygulamasına başlanacağı belirtilerek, "Küçük
ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir." denildi.

Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi
bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme
yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesinin amaçlandığı aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yeniden yapılandırma uygulamasının; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici
32'nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri
ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar
nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri
kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine
getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine,
dolayısıyla ekonomik büyümeye imkan verecektir. Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük
ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL'nin altında
kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY
uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular
FYY'den yararlanamayacaktır."

- Borçlular, en yüksek 3 alacaklı kuruluştan birine başvurabilecek

Duyuruda, FYY sürecine alınabilecek borçluların, en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine,
Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt
mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda
bulunabileceği bildirildi.

Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan alacaklı kuruluşların, Türkiye
Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup
durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve Anlaşması'nı
imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar, borçlu hakkında yeniden yapılandırılan
alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zaman aşımı ve hak düşürücü
süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut

takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara
başvuramayacaktır. Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir alacaklı kuruluş tarafından
başlatılmış yasal takipler sonucu satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi
davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun
iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden
yapılandırmadan etkilenmeyecektir. Alacaklı kuruluşların, Çerçeve
Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim
Kurulu'nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır."

Duyuruda ayrıca, Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması hakkında detaylı bilgiye TBB'nin "www.tbb.org.tr/fyy" sayfasından ulaşılabileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü TBB yeniden yapılandırma

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