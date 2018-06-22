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Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

"SMS, elektronik posta ve sosyal medya iletileriyle yapılan yönlendirmeler veya arama motorları üzerinden giriş yapılan internet sitesi adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olmak için, güvenlik sertifikaları mutlaka kontrol edilmelidir" - "Kullanılan logo, isim ve kurumsal renklerle bankadan geldiği izlenimi veren bu iletiler kişisel ve banka bilgilerinizi almaya yöneliktir ve dolandırıcılık amacıyla gönderilmektedir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), banka müşterilerinin, SMS, elektronik posta ve sosyal medya iletileriyle yapılan yönlendirmeler veya arama motorları üzerinden giriş yapılan internet sitesi adreslerinin doğruluğundan emin olmak için, güvenlik sertifikalarını mutlaka kontrol etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, kamuoyundan gelen bilgilerden, banka müşterilerine SMS, elektronik posta, sosyal medya ileti ve reklamlarıyla, "puan kazandınız", "kart aidat ücretiniz iade edildi", "masrafınız iade edildi", "ihtiyaçlarınıza en uygun krediyi sizin için analiz edelim" gibi vaatler sunulduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Müşterilerin, iletilerde yer alan internet sitelerine yönlendirilerek kişisel bilgilerinin talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanılan logo, isim ve kurumsal renklerle bankadan geldiği izlenimi veren bu iletiler, kişisel ve banka bilgilerinizi almaya yöneliktir ve dolandırıcılık amacıyla gönderilmektedir. Kişisel veriler, banka hesap ve kredi kartı bilgileri ve güvenlik şifreleri kişiye özel olup asla paylaşılmamalıdır. Bu tür bilgilerin talep edilmesi durumunda, mutlaka adı geçen banka aranarak bilgi alınmalıdır.

SMS, elektronik posta ve sosyal medya iletileriyle yapılan yönlendirmeler veya arama motorları üzerinden giriş yapılan internet sitesi adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olmak için, güvenlik sertifikaları mutlaka kontrol edilmelidir. İnternet tarayıcısındaki adres çubuğuna bankanın site adresi yazılarak siteye giriş yapılmasına özen gösterilmelidir.
Dolandırıcılığa maruz kalınmaması ve mağduriyet yaşanmaması için güvenlik uyarılarına hassasiyet gösterilerek, dikkatli olunmalıdır."

Açıklamada ayrıca, güvenlik sertifikasının nasıl kontrol edileceği hakkında Birlik tarafından yayınlanmış Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri kitabından bilgi edinilebileceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
banka dolandırıcılık güvenlik sertifikası TBB

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