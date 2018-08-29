FİNANS

Türkiye bayramda yollara düştü

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Kurban Bayramı tatili boyunca turizme yönelik havalimanlarından hizmet alan 6 milyon 135 bin yolcu için 40 bin 11 uçak seferi düzenlendi. Söz konusu yolcu trafiğinin yüzde 51'i İstanbul'daki havalimanlarında gerçekleşti" - "Otobüs taşımacılığında B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesiyle 10 bin otobüsle taşınan yolcu sayısı 10 milyona yaklaştı" - "TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı trenlerle 528 sefer, konvansiyonel trenlerle 240 sefer, bölgesel trenlerle bin 800 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 4 bin 620 sefer gerçekleştirildi. Toplamda 7 bin 188 tren seferiyle 2 milyon 75 bin vatandaş seyahat etti"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla 9 güne çıkarılan sezonun son tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yollara düştüğünü belirterek, turizme yönelik havalimanlarından 6 milyon 135 bin yolcunun hizmet aldığını, 10 milyon yolcunun otobüsle, 2 milyon 75 bin vatandaşın da trenle seyahat etmeyi tercih ettiğini bildirdi.

Turhan, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatili süresince hava, kara, demiryolu ulaşımında vatandaşların sevdiklerine sorunsuz bir şekilde kavuşması için yoğun çalışma yaptıklarını söyledi.

Bayramda turizme yönelik havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının iç hatlarda 2 milyon 386 bin, dış hatlarda ise 3 milyon 749 bin olduğunu belirten Turhan, böylece toplamda turizme yönelik havalimanlarından toplam 6 milyon 135 bin yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. Söz konusu yolcu trafiğinin yüzde 51'inin İstanbul'daki havalimanlarında gerçekleştiğine dikkati çeken Turhan, "Burada hizmet verilen yolcu sayısı yaklaşık 3 milyon 115 bin oldu." diye konuştu.

Turhan, Kurban Bayramı tatili boyunca turizme yönelik havalimanlarının uçak trafiğinin iç hatlarda 16 bin 678, dış hatlarda ise 23 bin 333 olarak gerçekleştiğine işaret ederek, tatil süresince turizme yönelik havalimanlarında hizmet verilen günlük ortalama yolcu sayısında geçen yılki Kurban Bayramı tatiline göre dış hatlarda yüzde 10,95, toplamda ise yüzde 6,06 artış olduğunu kaydetti.

Hizmet verilen günlük ortalama yolcu sayısı açısından Antalya Havalimanı'nda dış hatlarda yüzde 21, toplamda yüzde 18 artış gerçekleştiğini ifade eden Turhan, Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda yüzde 8, dış hatlarda yüzde 17, toplamda yüzde 14 artış olduğu bilgisini verdi. Turhan, "Muğla Milas Bodrum Havalimanı'nda iç hatta yüzde 4, dış hatta yüzde 59, toplamda yüzde 20 artış oldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda dış hatta yüzde 19, toplamda yüzde 6 artış gerçekleşirken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatta yüzde 11, toplamda yüzde 5 ve Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda iç hatta yüzde 44, dış hatta yüzde 70, toplamda yüzde 58 artış görüldü." ifadesini kullandı.

- Otobüslerle taşınan yolcu sayısı 10 milyona yaklaştı

Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğine işaret eden Turhan, vatandaşların sorun yaşamamaları için B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verdiklerini, böylece hizmet verilen otobüs sayısının 10 bine çıktığını aktardı.

Turhan, bayram tatili süresince söz konusu seferlerle taşınan yolcu sayısının 10 milyona yaklaştığını belirterek, kendi araçlarıyla memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların da sayısının oldukça fazla olduğunu kaydetti.

- "Demiryolunda yaklaşık 5 bin personel hizmet verdi"

Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebinin karşılanması için TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı tren ve konvansiyonel trenlerde ek sefer ve vagonlarla ilave tam 55 bin koltuk kapasitesi sağlandığını anlatan Turhan, sadece YHT'lerde değil, konvansiyonel ve bölgesel trenlere de talepler doğrultusunda çeşitli tiplerde vagonlar ilave edildiğini söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından YHT'lerle 528 sefer, konvansiyonel trenlerle 240 sefer, bölgesel trenlerle bin 800 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 4 bin 620 sefer gerçekleştirildiğini dile getiren Turhan, toplamda 7 bin 188 yolcu tren seferiyle 2 milyon 75 bin vatandaşın seyahat ettiğini belirtti.

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Cahit Turhan kurban bayramı tatili yolcu

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