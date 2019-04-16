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Türkiye-Belarus İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: - "Belarus, Türk müteahhitlik firmalarının ilgisi kapsamında bir ülke. Bu ülkede iş yapmayla ilgilediğimizi Sayın Belarus Başbakan Yardımcısı'nın huzurunda beyan ediyorum" - Türkiye-Belarus İş Konseyi Eş Başkanı Ali Rıza Arslan: - "Önümüzdeki dönemde ikili ticarette artış eğiliminin devam etmesini ve birkaç yıl içinde ülkelerimiz arasındaki ticaretin hacminin, Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 1 milyar dolara yükselmesini temenni ediyoruz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkan Yardımcısı ve Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Belarus'un Türk müteahhitlik firmalarının ilgili alanında olduğunu belirterek, "Bu ülkede iş yapmayla ilgilediğimizi Sayın Belarus Başbakan Yardımcısı'nın huzurunda beyan ediyorum." dedi.

Türkiye-Belarus İş Forumu, Belarus Başbakan Yardımcısı İgor Lyaşenko ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yenigün, Türkiye-Belarus İş Konseyi'nin Türk firmalarının Belarus'a yönelik yatırım faaliyetlerinin artmasına büyük önem verdiğini bildirerek, "İş konseyimiz, Belarus'ta yabancı yatırımlar açısından daha elverişli olanaklar sunan serbest ekonomi bölgeleriyle iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalarını devam ettirmektedir." diye konuştu.

Türk müteahhitlik firmaları tarafından bugüne kadar Belarus dahil 123 ülkede üstlenilen 9 bin 600 projenin toplam tutarının 380 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Yenigün, "Türk müteahhitlik firmaları, özellikli ve uzmanlık gerektiren projelerde başarılarını kanıtlamışlardır. Gittiğimiz ülkelerde mutlaka yerel mühendis ve taşeronlarla çalışıyoruz. Belarus da ilgimiz kapsamında bir ülke. Bu ülkede iş yapmayla ilgilediğimizi Sayın Başbakan Yardımcısı'nın huzurunda beyan ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Siyasi ilişkiler ekonomik alana yansımalı"

Türkiye Belarus İş Konseyi Eş Başkanı Ali Rıza Arslan da son 3 yıllık dönemde iki ülke arasındaki iş birliğininin geliştirilmesine yönelik tarihi adımlar atıldığını belirterek, "Bugün ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkiler çok üst düzeydedir. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğinin ekonomik alana da yansıması ve ekonomik ilişkilerimizin yeni bir seviyeye çıkarılması temel hedefimizdir." dedi.

Arslan, Türkiye-Belarus dış ticaretinin 1995'ten itibaren genel olarak yükselen seyir izlediğine işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde ikili ticarette artış eğiliminin devam etmesini ve birkaç yıl içinde ülkelerimiz arasındaki ticaretin Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 1 milyar dolara yükselmesini temenni ediyoruz. Nitekim, 2017'de ticaret hacmimiz 605,4 milyon dolara, 2018'da ise 630 milyon dolara yükselmiştir. Bu tempoyu koruyabilirsek, 5-6 yıl içerisinde belirlenen hedefe ulaşabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda Türk firmalarının Belarus'a ilgisinin giderek arttığına dikkati çeken Arslan, 2015'te düzenlenen Türkiye-Belarus Yatırım Forumu'nun iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimine büyük ivme kazandırdığını söyledi. Arslan, benzer etkinliğin ikincisinin 2019'un son çeyreği veya 2020'nin ilk yarısında gerçekleştirilmesinin çok faydalı olacağına inandıklarını söyledi.

İş forumundaki açılış konuşmalarının ardından, aralarında Ankara Ticaret Odası, OSTİM, Ankara Teknopark, Polisar Tekstil, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi gibi sivil toplum kuruluşları ile şirketlerin de olduğu kurumlar, Belaruslu muhataplarıyla ikili iş birliği anlaşmaları imzaladı.

- Turkcell'den Belarus Cumhurbaşkanı'na jest

Öte yandan Belarus'ta da "life:)" markasıyla faaliyet gösteren Turkcell, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ye jest yaptı. Turkcell, Ankara'nın ana arterlerindeki billboardlarda yer alan Türkçe ve Belarusça "Hoş geldiniz" yazılarıyla Lukaşenko'yu selamladı.

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