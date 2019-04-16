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Türkiye-Belarus İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

Belarus Başbakan Yardımcısı İgor Lyaşenko: - "Belarus'da Türk yatırımcılar için özel konumu ve imtiyazları olan sanayi bölgelerinde alan ayırabiliriz" - "(Ticaret ve yatırımda) Sektörleri ve alanları çeşitlendirmek zorundayız"

Belarus Başbakan Yardımcısı İgor Lyaşenko, Türkiye ve Belarus liderlerinin ticaret ve yatırım hacmini artırma iradesinde olduklarını belirterek, "Belarus'da Türk yatırımcılar için özel konumu ve imtiyazları olan sanayi bölgelerinde alan ayırabiliriz." dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Belarus İş Forumu'na, Belarus Başbakan Yardımcısı Lyaşenko, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile iki ülke iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Forumun açılışında konuşan Lyaşenko, iki ülke iş dünyası temsilcilerine daha aktif olmaları çağrısını yaparak, Belarus'da mevcut durumda 143 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğine işaret etti.

Ülkesinde 1 milyar ABD dolarına yakın Türk yatırımının gerçekleştiği bilgisini paylaşan Lyaşenko, Belarus'dan Türkiye'ye kimya, tekstil ve gübre gibi kalemlerde ihracat yaptıklarını kaydetti.

- Liderlerin yatırım ve ticareti büyütme iradesi

Lyaşenko, iki ülke liderlerinin ticaret ve yatırım hacmini büyütme iradesinde olduklarının altını çizerek, "Hal böyle olunca (ticaret ve yatırımda) sektörleri ve alanları çeşitlendirmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Belarus'un yabancı yatırımcılar için elverişli ve avantajlı imkanlara sahip olduğunu belirten Lyaşenko, denetim şirketleri tarafından bu elverişli yatırım ortamının olumlu yönde derecelendirildiğini anlattı.

Lyaşenko, Türkiye'nin de bu yönde yabancı yatırımcılar için hazır olduğunu anlatarak, özellikle lojistik ve ulaştırma konusunda iki ülke arasındaki mevcut iş birliği potansiyelini derinleştirmek gerektiğine vurgu yaptı.

Belarus'tan Türkiye'ye iş makinesi ihraç ettiklerini anlatan Lyaşenko, daha farklı makinelerin imalatı ve satışı noktasında Türk iş insanlarından gelecek yeni fikir ve tekliflere açık olduklarını dile getirdi.

Lyaşenko, inşaat, madencilik gibi alanlarda uluslararası standartlara uygun iş makinelerini de Türkiye'ye ihraç edebileceklerini söyleyerek, tarımda kullanılan Minsk traktör tesisinde ticari kategorideki çeşitli araçların üretildiğini aktardı.

- "Ortak tasarımlar yapabiliriz"

Türk pazarına uygun araçların bu tesislerde inşa edildiğini anlatan Lyaşenko, "Bundan sonraki aşamada ortak dizaynlar, ortak tasarımlara sahip olan araçlar da mutlaka üretilecektir." ifadesini kullandı.

Lyaşenko, bu tasarımların en az yüzde 10'unun Türkiye'de gerçekleştirilebileceğini söyleyerek, "Belarus'ta Türk yatırımcılar için özel konumu ve imtiyazları olan sanayi bölgelerinde alan ayırabiliriz." dedi.

İnovasyon ve teknoloji alanında da Türkiye ile iş birliklerine açık olduklarını aktaran Lyaşenko, özellikle bilişim konusunda ortak çalışmalar öngördüklerini bildirdi.

Lyaşenko, iş makineleri imalatında enerji verimliliğini artırmak için yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarını ilgili Türk kurumlarıyla ortak yürütebileceklerini kaydetti.

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Belarus Başbakan Yardımcısı İgor Lyaşenko Türkiye-Belarus İş Forumu

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