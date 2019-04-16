Belarus Başbakan Yardımcısı İgor Lyaşenko, Türkiye ve Belarus liderlerinin ticaret ve yatırım hacmini artırma iradesinde olduklarını belirterek, "Belarus'da Türk yatırımcılar için özel konumu ve imtiyazları olan sanayi bölgelerinde alan ayırabiliriz." dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Belarus İş Forumu'na, Belarus Başbakan Yardımcısı Lyaşenko, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile iki ülke iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Forumun açılışında konuşan Lyaşenko, iki ülke iş dünyası temsilcilerine daha aktif olmaları çağrısını yaparak, Belarus'da mevcut durumda 143 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğine işaret etti.

Ülkesinde 1 milyar ABD dolarına yakın Türk yatırımının gerçekleştiği bilgisini paylaşan Lyaşenko, Belarus'dan Türkiye'ye kimya, tekstil ve gübre gibi kalemlerde ihracat yaptıklarını kaydetti.

- Liderlerin yatırım ve ticareti büyütme iradesi

Lyaşenko, iki ülke liderlerinin ticaret ve yatırım hacmini büyütme iradesinde olduklarının altını çizerek, "Hal böyle olunca (ticaret ve yatırımda) sektörleri ve alanları çeşitlendirmek zorundayız." şeklinde konuştu.