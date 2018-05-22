FİNANS

Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü yüzde 18.2 büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2017 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ne göre, sektör, lira bazında bir önceki yıla göre yüzde 18.2 büyümeyle 116.9 milyar lira oldu.

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2017 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ne göre, sektör, lira bazında bir önceki yıla göre yüzde 18.2 büyümeyle 116.9 milyar lira oldu. İstihdamını 128 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da 1.3 milyar dolarına ulaştı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu çalışma hakkında açıklamalarda bulundu.
Toplantıya görüntülü telekonferans yöntemi ile katılıp açılış konuşmasını yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörünün diğer sektörlerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu alanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir ülke olması için çaba sarf edildiğini söyledi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri" çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini belirtti ve şöyle devam etti:
“Bilişim sektörü için belirlenen 2023 hedefine ulaşmak için, 2017’de kaydedilen büyümenin yaklaşık iki katı hızda bir yıllık ortalama büyüme hızını yakalamalıyız.
“Türkiye geçtiğimiz beş yılda “Dijital ekonomiye dönüşüm” konusunda önemli adımlar attı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörleri (BİTS) altyapısını geliştirdi ve şirketler kesiminde BİT kullanımında belli bir mesafe alındı.
“Türkiye’de BİTS’in toplam özel sektör katma değeri, istihdamı ve yatırımları içerisindeki payı OECD ülkelerinin oldukça altında seyretmeye devam ediyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artarken, üretim kapasitemiz düşük kalıyor.
“Bu durumda ancak gerekli önlemlerin alınması ve çalışmaların yapılması ile yaklaşık yüzde 25’lik bir büyüme başarıldığı takdirde, BİT sektörü yaklaşık üç yıl gibi bir zaman zarfında kendini katlayacaktır.
“Dijital ekonomi stratejilerini ve politikalarını yönlendiren bir yönetişim modeli ve yapılanması zorunludur. Bu yapı sadece bir topluluğu değil, tüm toplumu; sadece bir sektörü değil tüm sektörleri; sadece bir kamu kurumunu değil tüm kamu kurumlarını kapsayıcı ve denetleyici sorumlulukta olmalıdır.
“Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığımızın sanayimizin katma değerini ve yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırmak üzere başlattığı, “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı”nı ve Bilişimi sektörünü stratejik sektörlere dahil etmesini çok değerli buluyoruz.”
Yedincisi tamamlanan Bilgi Merkezi projesinin bu sene de bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu, “Sektörde geçen sene hem lira hem de dolar bazında beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleşti, ancak diğer ülkelerle de karşılaştırdığımızda özellikle hizmet sektörünün henüz arzu ettiğimiz kadar gelişemediğini görüyoruz” dedi.
TÜBİSAD adına açıklama yapan Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu'nun verdiği bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 2017 yılında büyüklükleri şu şekilde sıralandı:
Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 18.2’lik büyüme ile 2017 yılında 116.9 milyar liralık hacme ulaştı. Sektörün 2012 yılından bu yana büyümesi yıllık ortalama yüzde 15 olarak gerçekleşti ve bu süre boyunca sektör iki katı boyuta ulaştı.
Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri lira bazında yüzde 18.9’luk büyüme ile 41.3 milyar liraya, İletişim Teknolojileri ise yüzde 17.8'lik büyüme ile 75.6 milyar liraya ulaştı.”
2017 yılında 41.3 milyar liralık büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklük şöyle oldu:
Bilgi Teknolojileri donanım: 16 milyar lira
Bilgi Teknolojileri yazılım: 18.8 milyar lira
Bilgi Teknolojileri hizmet: 6.4 milyar lira
Bilgi Teknolojileri kategorisinde, bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yüzde 29.1 ile hizmet kategorisinde gerçekleşti. Hizmet sektöründeki büyümeyi yüzde 20.5 ile yazılım, yüzde 13.8 ile donanım sektörleri takip etti.
İletişim Teknolojileri sektörü 2017 yılında 75.6 milyar lira büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı ise şöyle oldu:
İletişim Teknolojileri donanım: 24.5 milyar lira
İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme: 51.1 milyar lira
Sektörün, toplam ihracat rakamı ise ABD doları bazında bir önceki yıla göre yüzde 10.6 artışla 1.3 milyar dolara ulaştı. Toplam ihracatın 898 milyon dolarlık kısmı yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla oranla dolar bazında yüzde 13 büyüdü. Özellikle kurdaki artış ve ihracat odaklı politikaların da desteği ile sektörün ihracatı son üç yılda dolar bazında iki katına çıktı.
Rapora göre, en fazla ihracat yüzde 63 ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.
2017 yılında sektörün toplam istİhdamı 128 bin kişiye çıktı. Toplam istihdamda (karşılaştırılabilir büyüme olarak) yüzde 5.0’lık bir artış kaydedildi.
Sektörün toplam istihdamının yüzde 69'u Bilgi Teknolojileri kategorisinde bulunuyor.
Teknokentlerde büyüme sürdü, 2017 yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir önceki yıla göre yüzde 36.6 oranında artarak 15.8 milyar liraya ulaştı. Bu verilerile teknokentlerde toplam sektör hacminin yüzde 14’ü oluşturuldu.

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyasıPegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası
6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Benzine 25 kuruş, motorine 23 kuruş zam geldi! Fiyatlara yansımadı

Benzine 25 kuruş, motorine 23 kuruş zam geldi! Fiyatlara yansımadı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

Antalya 2 milyon turisti aştı

Antalya 2 milyon turisti aştı

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.