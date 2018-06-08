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Türkiye Bilişim Vakfı'ndan "blockchain" hamlesi

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

Blockchain Türkiye Platformu, blockchain teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı liderliğinde hayata geçirildi - TBV Başkanı Eczacıbaşı: - "İş hayatının ve her türlü beşeri alışverişin olmazsa olmazı, karşılıklı güven tesisi... Güvenin maliyeti hala çok yüksek"

İSTANBUL (AA) - Blockchain teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) kuruldu.

TBV, hızlı gelişmelerin yaşandığı, pek çok ülkenin yatırım yaptığı blockchain teknolojisinde, girişimcilerin desteklendiği, yeni iş modellerinin çalışıldığı, Türkiye'nin bu konuda söz sahibi ülkelerden biri haline gelerek geleceği tasarladığı bir dünya yaratmak amacıyla BCTR'yi hayata geçirdi.

BCTR'nin tanıtım toplantısı, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, BCTR'nin kuruluşunda yer alan ve ilk üyelerinden biri olan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko'nun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

TBV Başkanı Eczacıbaşı, toplantıda yaptığı konuşmada, iş hayatının ve her türlü beşeri alışverişin olmazsa olmazının, karşılıklı güven tesisi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güvenin maliyeti hala çok yüksek. Bugün 500 yılı aşkın süredir kullandığımız, çift yanlı kayıt tutma prensibine, matematiğin de yardımıyla bir üçüncüsünü eklemek üzere yola çıkıyoruz; güven... İlgi ile takip ettiğim bir ekonomistin, blockchain teknolojisini geçmiş 500 yıllık teknolojik ilerleme ile mukayeseli değerlendirirken söylediği, 'Matbaa devrimi bilgi boşluğunu doldurdu, sanayi devrimi güç boşluğunu doldurdu, internet devrimi mesafe boşluğunu doldurdu, blockchain devrimi ise güven boşluğunu dolduracak' sözlerine katılmamak mümkün değil."

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- "Blockchain teknolojisi geleceği şekillendirecek"

BKM Genel Müdürü Soner Canko da blockchain teknolojisinin geleceği şekillendireceğini söyledi.

BKM olarak blockchain teknolojisini hayata girdiği günden bu yana takip ettiklerini, nasıl çözümler üretebileceğini kavramaya yönelik çalıştıklarını dile getiren Canko, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeniliklerin, teknolojik gelişmelerin, başarılı, verimli ve hızlı entegrasyonu için ekosistem kurmanın önemini şimdiye kadar BKM Express, FinTech Istanbul, TROY gibi çalışmalarımızda deneyimlediğimiz için şimdi de TBV çatısı altında tüm sektörlere erişebilecek bu platformun bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

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- Blockchain Türkiye Platformu

Verilen bilgiye göre, kar amacı gütmeyen BCTR, Türkiye'de sürdürülebilir blockchain ekosistemini yaratma ve yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesi hedefiyle faaliyetlerini yürütecek.

Platform, düzenleyeceği eğitimler ve etkinlikler ile çeşitli bilgilendirici yayınlar ve içeriklerin yanı sıra bilim, sanayi ve teknoloji akademileri, düşünce kuruluşları, üniversiteler, diğer ülke ve birliklerin blockchain platformları ve konsorsiyumlarıyla da önemli iş birliklerine imza atacak.

Blockchain teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek, içerikler üretmek ve yayınlar yapmak, çalışma grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek, ilgili paydaşları bir araya getirmek gibi hedeflerle yola çıkan platform, kanun yapıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, düzenleyici otoriteler ile özel sektör ve akademi arasında köprü kurmayı, onları düzenlenecek etkinliklere davet etmeyi, istişare toplantıları düzenlemeyi, mevzuat geliştirme çalışmalarına görüş vermeyi ve katkıda bulunmayı da hedefliyor.

Farklı üyelik biçimleriyle kurumsal katılımcıların dahil olabileceği, her sektörden katılımcıya açık olan ve kısa süre içinde Türkiye'de faaliyet gösteren tüm sektörlere ulaşması beklenen BCTR'nin danışma kurulunda, dünyadan önemli Türk akademisyenler ve konusunda uzman kişiler yer alıyor.

Platform, çalışmalarını, Türkiye'de farklı sektörlerden kurumların desteğiyle güçlü bir blockchain ekosistemi oluşturma hedefiyle yürütecek.

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Anahtar Kelimeler:
blockchain Soner Canko TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı

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