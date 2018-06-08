İSTANBUL (AA) - Blockchain teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) kuruldu.

TBV, hızlı gelişmelerin yaşandığı, pek çok ülkenin yatırım yaptığı blockchain teknolojisinde, girişimcilerin desteklendiği, yeni iş modellerinin çalışıldığı, Türkiye'nin bu konuda söz sahibi ülkelerden biri haline gelerek geleceği tasarladığı bir dünya yaratmak amacıyla BCTR'yi hayata geçirdi.

BCTR'nin tanıtım toplantısı, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, BCTR'nin kuruluşunda yer alan ve ilk üyelerinden biri olan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko'nun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

TBV Başkanı Eczacıbaşı, toplantıda yaptığı konuşmada, iş hayatının ve her türlü beşeri alışverişin olmazsa olmazının, karşılıklı güven tesisi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güvenin maliyeti hala çok yüksek. Bugün 500 yılı aşkın süredir kullandığımız, çift yanlı kayıt tutma prensibine, matematiğin de yardımıyla bir üçüncüsünü eklemek üzere yola çıkıyoruz; güven... İlgi ile takip ettiğim bir ekonomistin, blockchain teknolojisini geçmiş 500 yıllık teknolojik ilerleme ile mukayeseli değerlendirirken söylediği, 'Matbaa devrimi bilgi boşluğunu doldurdu, sanayi devrimi güç boşluğunu doldurdu, internet devrimi mesafe boşluğunu doldurdu, blockchain devrimi ise güven boşluğunu dolduracak' sözlerine katılmamak mümkün değil."