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"Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 14:01 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Bugünlerde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin ticari yönü ciddi bir belirsizlik içindedir. Birleşik Krallık'ın AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız ayrılığının, Türkiye ile iktisadi ilişkilerini olumsuz etkilememesini arzu ediyoruz. Ticarette geriye gitmeyelim" - "Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması bir an önce tamamlanmalıdır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkinin yönünün ciddi bir belirsizlik içinde olduğuna dikkati çekerek, "Birleşik Krallık'ın AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız ayrılığının, Türkiye ile iktisadi ilişkilerini olumsuz etkilememesini arzu ediyoruz. Ticarette geriye gitmeyelim." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'da düzenlenen "Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye için dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Birleşik Krallık ile ilişkilerin her zaman önemli ve öncelikli olduğunu söyledi.

İki ülkenin NATO kapsamında, terörle mücadele ve yasadışı göç başta olmak üzere birçok uluslararası sorun üzerinde beraber çalıştığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye’nin AB katılım sürecine Birleşik Krallık hükümetlerinin verdiği destek, iş dünyamız tarafından takdirle karşılanıyor. Ülkemizdeki 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sürecinde, Birleşik Krallık hükümetinin, demokrasimize verdiği desteği de unutmuyor ve teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Birleşik Krallık'ın, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkeler arasında olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"19 milyar dolar civarındaki ticaret hacmimizi, ilk aşamada 30 milyar dolara çıkarıp daha fazlasını hedeflemeliyiz. Türkiye’de 10 milyar dolar civarındaki Birleşik Krallık yatırımları, ülke ekonomisine ve geleceğine duyulan güvenin göstergesidir. Aynı şekilde, Türk girişimcisi de Birleşik Krallık’ta 2,6 milyar dolar civarında yatırım yapmıştır. Dolayısıyla Türkiye ile Birleşik Krallık önemli birer ticaret ve yatırım ortağıdır."

- "Ticarette geriye gitmeyelim"

Hisarcıklıoğlu, bugünlerde Türkiye - Birleşik Krallık ilişkilerinin ticari yönünün ciddi bir belirsizlik içinde olduğuna dikkati çekerek, "Birleşik Krallık'ın AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız ayrılığının, Türkiye ile iktisadi ilişkilerini olumsuz etkilememesini arzu ediyoruz. Birleşik Krallık halkının, AB’den ayrılma kararını, kuşkusuz hepimiz saygıyla karşılıyoruz. Birleşik Krallık ile iş yapan firmalarımız bu açıdan endişe içindedir. Ticarette geriye gitmeyelim." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında, yeni dönemdeki ticaretin hukuki altyapısının tamamlanması gerektiğine de işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bu açıdan en uygun ticari model, serbest ticarettir. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması bir an önce tamamlanmalıdır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, serbest ticaret anlaşmanın yalnızca gümrük vergileri ve kotaların azalmasını sağlamayacağını, aynı zamanda malların ve hizmetlerin önündeki tarife dışı engellerin aşılmasına da yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

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