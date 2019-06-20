İSTANBUL (AA) - Hollandalı LPG firması olan SHV Energy Üst Yöneticisi (CEO) Bram Graber, "Türkiye bizim için dünyada en elverişli pazar." dedi.

SHV Energy'nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Graber, Türkiye piyasasında LNG ve otogazda büyüme olduğunu söyledi.Graber, "Biz bir aile şirketiyiz aile şirketleri uzun vadeli düşünür. Dolayısıyla geçen yaşanılan zorluklar bizi engellemez." açıklamasında bulundu.

SHV Energy tarafından satın alınan İpragaz'dan gururla söz ettiklerini ve sağlam bir şirket olduğunun altını çizen Graber, "İpragaz gençlerden oluşuyor. Piyasada oluşan dalgalanmaya karşı direnç gösterecek bir şirket." yorumunu yaptı.

Türkiye'de yatırımlarının devam ettiğini ve İpragaz'ın Bütangaz'ı satın aldığını belirten Graber, "Biz insan kaynağına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu dijitalleşme için önemli. Buradaki ekibimize güvenimiz tam." diye konuştu.

Graber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğalgaz piyasası giderek büyüdü. Doğal akışında durağanlaştı ve bir doyma noktasına geldi. O yüzden LPG kaynakları Almanya, Fransa gibi ülkelerde daha önemli hale geldi. Enerji tüketimi küçük sanayilerde azalabilir ekonominin daralması ile orantılı olarak.LPG pazarı bizim için çok önemli. Otogaz olarak Türkiye bizim en büyük pazarımız. Türkiye bizim için dünyada en elverişli pazar. Yeni enerjiler ile ilgili değişim var. Değişime ayak uydurmayan yok olur ama hangi enerjinin öne çıkacağını öngörmek zor. Dünyada olduğunu gibi Türkiye'de de bir değişim söz konusu. Örneğin Çin hidro enerji istiyor ona göre çalışıyoruz. Fransa'da 10 tane LNG dolum istasyonumuz var. Fransa hükümeti bunu destekliyor."